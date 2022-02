In der Welfenstraße in Neuravensburg ist im Laufe der Woche ein am Straßenrand geparktes Auto zerkratzt worden.

Eine bislang nicht bekannte Person verursachte an dem schwarzen Fiat 500 einen Schaden, der sich auf etwa 1000 Euro belaufen dürfte, teilt die Polizei mit. Das Revier Wangen ermittelt, Hinweise werden unter der Telefonnummer 07522/9840 erbeten.