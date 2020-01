Unbekannte brechen in Wangener Bäckereifiliale ein

Einbrecher sind am vergangenen Wochenende in eine Wangener Bäckereifiliale im Haidösch eingestiegen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Laut Polizeibericht blieben die Unbekannten bei ihrem ersten Versuch in der Nacht zum Samstag erfolglos. In der Folgenacht gelang es ihnen, eine Türe aufzubrechen. Im Inneren der Filiale brachen sie einen Tresor aus der Verankerung und nahmen ihn mit. Die Beute der Täter wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen die am vergangenen Wochenende, insbesondere in den Abend- und Nachtstunden, verdächtige Beobachtungen bei der Filiale gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07522 / 9840 zu melden.