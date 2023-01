In ein Geschäft in der Wangener Schiedstraße sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Unbekannte eingebrochen.

Die Täter hebelten laut Polizei zwei Türen auf und durchsuchten die Räume nach Diebesgut, blieben nach aktuellen Erkenntnissen jedoch ohne Erfolg. Wegen des Einbruchs ermittelt das Polizeirevier Wangen. Hinweise von etwaigen Zeugen oder Personen, denen Verdächtiges aufgefallen ist, nehmen die Ermittler unter Telefon 07522/9840 entgegen.