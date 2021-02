Unbekannte beschmieren weißen Opel.

Bislang unbekannte Täter haben am Dienstagabend zwischen 18 und 22.30 Uhr laut Polizeibericht einen im Oberauer Weg abgestellten weißen Opel Astra mit einer schwarzen Substanz beschmiert. An dem Opel entstand dadurch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Wangen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet unter Telefon 07522/9840 um sachdienliche Hinweise.