Umleitung durch Wangen: Auf der A96 wird wieder gearbeitet

Auf der A96 stehen in und ab der kommenden Woche in zweierlei Hinsicht Wartungs- beziehungsweise Instandsetzungsarbeiten an. Laut Regierungspräsidium (RP) Tübingen sind davon der Tunnel Herfatz und drei Brücken zwischen Wangen und Leutkirch.

Im Tunnel stehen eine turnusgemäße Wartung zu verkehrstechnischen Anlagen an. Dazu zählen die Lichtsignalanlagen, die Schranken, die Tunnelbeleuchtung sowie die Leiteinrichtungen. Ebenfalls geprüft werden die Tunnelfunkanlage, die Video- und Prozessleittechnik und die elektroakustischen Anlagen, so das RP. Weiter werden die sicherheitstechnischen Einrichtungen wie die Notrufstationen, die Brandmeldeanlage und die hydraulische Ausrüstung der Löschwasserversorgung überprüft.

Deshalb wird der Tunnel in den Nächten auf Dienstag, 16. Juni, sowie auf Mittwoch, 17. Juni, jeweils zwischen 22 und 5 Uhr in beiden Fahrtrichtungen für den gesamten Autobahnverkehr gesperrt. Der Verkehr wird ab den Anschlussstellen Wangen-West und Wangen-Nord über die ausgeschilderten Strecken U9 und U14 auf der B32 und der L320 durch Wangen umgeleitet.

Ferner starten in der kommenden Woche Instandsetzungsarbeiten an drei Brücken über die A96 zwischen den Anschlussstellen Wangen-Nord und Leutkirch-Süd. Laut RP werden in zwei Bauabschnitten die Schutzeinrichtungen der Pfeiler im Mittelstreifen der Autobahn umgebaut und verstärkt. Dabei sollen auch bei Bauwerkskontrollen festgestellte Schäden an den Stützen behobenwerden

Der erste Bauabschnitt beginnt am Donnerstag, 18. Juni, mit den Arbeiten an den Überführungen der Kreisstraßen K8008 bei Dürren – Riehlings und der K7905 bei Gebrazhofen. Hier dauern die Arbeiten voraussichtlich bis zum 25. Juli. Weitere Arbeiten an der Überführung der L321 bei Dürren (Anschlussstelle Wangen-Nord) folgen in einem zweiten Abschnitt, der voraussichtlich Ende August 2020 abgeschlossen wird.

Der Verkehr auf der Autobahn wird während der Arbeiten in jeder Fahrtrichtung jeweils mit zwei Behelfsfahrstreifen an den Baustellen vorbeigeführt. Der Aufbau der Verkehrssicherung für den ersten Bauabschnitt erfolgt ab dem 15. Juni 2020. Die Kosten der vom Bund finanzierten Instandsetzungsarbeiten einschließlich der Verkehrssicherung betragen laut Behörde rund 350 000 Euro.