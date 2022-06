Ulrich Bodenmüller ist neuer Kommandant

Nach 25 Jahren gibt es einen Kommandantenwechsel in der Abteilung Deuchelried. Das teilt die Freiwillige Feuerwehren Wangen mit. Nach 25 Jahren als Kommandant hat Rudi Schöllhorn nun das Amt und die Verantwortung, für die Abteilung Deuchelried, in neue Hände übergeben. Die Wahl hatte bereits einige Zeit vorher, unter pandemiebedingten Einschränkungen per Briefwahl stattgefunden und war von Gemeinderat der Stadt Wangen bestätigt worden.

Zu seinem Nachfolger wurde Ulrich Bodenmüller auserkoren. „In Deuchelried ist es schon fast Tradition, dass ein Kommandant das Amt für 25 Jahre inne hat und es dann in jüngere Hände gibt“, heißt es in der Medienmitteilung. Insgesamt fünf Mal wurde Rudi Schöllhorn zu einer jeweils fünfjährigen Amtszeit gewählt. In dieser langen Zeit hat er zahlreiche Einsätze und Aufgaben koordiniert und organisiert.

Am 7. Mai wurde nun im Beisein der ganzen Mannschaft die Verantwortung offiziell und symbolisch durch die Übergabe der „grünen Weste“ an Ulrich Bodenmüller übertagen. Auch er möge doch bitte gerne der langen Tradition folgen und das Amt ein viertel Jahrhundert ausfüllen, bemerkte Ortsvorsteher Markus Leonhardt und danke dem scheidenden Abteilungskommandanten für das zuverlässige Engagement für die Ortschaft.

Auch Gesamtkommandant und Stadtbrandmeister Christoph Bock danke Rudi Schöllhorn für stets gute Zusammenarbeit. Er habe es immer verstanden, die Mannschaft in hektischen und stressigen Situationen, dennoch mit großer Besonnenheit und nötiger Gelassenheit zu führen. Als Vertreter der Stadtverwaltung richtete Ordnungsamtsleiter Nicolai Müller ebenfalls seine Dankworte an den alten und den neuen Abteilungskommandanten und nicht zuletzt, an die hoch motivierte Mannschaft, der Abteilung Deuchelried.