Ukraineflüchtlinge erkunden Wangens Umge

Auf Initiative der DAV-Sektion Wangen unter Leitung von Hubert Weber trafen sich bei schönem Wanderwetter am 21. April 26 Flüchtlinge zu einer Erkundungstour im nordöstlichen Bereich von Wangen. Von St. Ulrich aus führte die Wanderung an den Fachkliniken vorbei zum Hammerweiher und zur Kapelle in Burgelitz, wo für den Frieden in der Ukraine gebetet wurde. Das Freibad und das Eisstadion wurde vor allem von den Kindern aufmerksam in Augenschein genommen.