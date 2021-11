Überraschender Vorstoß: Wangens CDU fordert Bau eines zweiten Heizwerks

Die nächste Sitzung des Wangener Gemeinderats am 22. November ab 18 Uhr in der Stadthalle findet wegen der sich verschärfenden Corona-Lage nicht mehr in Präsenz, sondern als Video-Konferenz statt. Zuschauer können auch weiter in die Stadthalle kommen und von dort die Beratung verfolgen. Auf der Tagesordnung steht nach der Fragestunde der Einwohner zunächst die zweite Lesung des Haushaltsplans 2022, dabei stehen die Investitionen im Vordergrund. Anschließend geht es um eine Änderung der Wasserversorgungssatzung, weil die Stadt für das kommende Jahr die Gebühren erhöhen will. Auch beim Parkhaus am Lindauer Tor sollen die Gebühren steigen, aber erst zum 1. März 2022. Wenigstens beim Abwasser sollen die Bürger künftig nicht mehr bezahlen. Weitere Themen in der Sitzung sind die Aufnahme des Naturkindergartens der Waldorfschule in die städtische Bedarfsplanung, der Bebauungsplan „Schwarzenbach-Nord-Erweiterung“ mit Beschluss und Erschließungsplanung, ein Zwischenbericht zu den Hochwasserschutzmaßnahmen und die Sanierung des Regenüberlaufbeckens in Leupolz.