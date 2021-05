Überraschende Impfmöglichkeit in der Wangener Stadthalle

Die Stadt Wangen kann eigenen Angaben zufolge überraschend noch einmal in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Ravensburg und dem Impfzentrum Ulm zu einem Erstimpftermin einladen. Der Termin ist bereits am Montag, 31. Mai. In Kißlegg stehen laut Mitteilung der Gemeinde am Pfingstwochenende außerdem Bürgertestungen an.

In der Wangener Stadthalle wird am Montag, 31. Mai, mit Stoffen von Biontech/Pfizer oder Moderna geimpft. Anmelden können sich 154 Wangenerinnen und Wangener, die 65 Jahre und älter sind, sowie deren Partner. Außerdem können sich jüngere Personen melden, die medizinisch als Härtefälle einzustufen sind. Die Impfungen werden in der Stadthalle, Jahnstraße 9, verabreicht.

Oberbürgermeister Michael Lang appelliert laut Mitteilung außerdem an alle über 75-Jährigen aus Wangen oder den Ortschaften, die noch nicht geimpft sind und auch noch keinen Termin vereinbart haben: „Melden Sie sich jetzt noch an!“ Und er bittet auch darum, Menschen in der Nachbarschaft oder im Bekanntenkreis auf diese Impfmöglichkeit aufmerksam zu machen. Es gebe immer wieder Personen, die nicht am Nachrichtengeschehen in der Stadt teilnehmen, und deshalb auch nichts von diesem Angebot wissen. Bisher sei die Möglichkeit, sich in der Stadthalle impfen zu lassen, bei den Betroffenen auf große Dankbarkeit gestoßen.

So läuft die Anmeldung:

Interessierte sollen sich bei Jessica Dorn und Andrea Brauchle im Sekretariat von OB Lang anmelden. Diese vergeben direkt mündlich einen Impftermin. Anschließend bekommen die Impflinge einen Rückruf über das Ordnungsamt. Dabei wird der sogenannte Anamnesebogen aufgenommen, bei dem eine Reihe von Fragen zur Gesundheit beantwortet werden muss. Welcher Impfstoff zum Einsatz kommt, entscheidet sich immer kurz vorher. Eine Wahlmöglichkeit besteht nicht.

Geimpft werden kann ausschließlich mit vorheriger Terminanmeldung und schriftlicher Terminbestätigung. Wer bereits Impftermine in einem der Impfzentren oder beim Hausarzt vereinbart hat, wird gebeten, diese unbedingt wahrzunehmen.

Anmeldungen und Informationen über das Sekretariat des Oberbürgermeisters unter den Telefonnummern 07522 / 74-102 oder 07522 / 74-101 erfolgen zu folgenden Zeiten: Montag bis Donnerstag, 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, Freitag 8 bis 12 Uhr.

Bürgertestungen in Kißlegg

Unterdessen bieten die Johanniter in Kißlegg in Zusammenarbeit mit der dortigen Feuerwehr angesichts der zuletzt sinkenden Corona-Inzidenz, dem festtäglichen Kirchgang und der zu erwartenden Wiedereröffnung von Einrichtungen am Pfingstsonntag und Pfingstmontag jeweils von 9 bis 11 Uhr wieder kostenlose Corona-Schnelltests in der Kißlegger Turn- und Festhalle an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, jedoch kann es zu Wartezeiten kommen, berichtet die Gemeinde. Vom (negativen) Test wird ein Zertifikat ausgestellt, dass als tagesaktueller Corona-Nachweis beispielsweise beim Besuch des Gottesdienstes oder der Gastronomie dient. Das Testangebot ist laut Gemeinde für alle Einwohner und Gäste da.

In der Woche nach Pfingsten werden in Kisslegg die Coronatests weiterhin dienstags und donnerstags von 18 bis 20 Uhr und am Samstag von 9 bis 11 Uhr in der Turn- und Festhalle angeboten. Werktags bietet auch die Kur-Apotheke Tests an. Die Gemeindeverwaltung arbeitet derzeit daran, das Angebot noch auszuweiten, auch im Hinblick auf die geplante Wiedereröffnung des Strandbads Anfang Juni.