Überholmanöver in Wangen: Polizei sucht Zeugen

Gleich zu mehreren gefährlichen Situationen ist es am Sonntag gegen 15.40 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Oflings und Wangen gekommen. Der Fahrer eines schwarzen Kleinwagens war in Richtung Wangen unterwegs und wurde von einer Zeugin beobachtet, wie er zunächst eine Kurve trotz Gegenverkehrs schnitt und dann einen Radfahrer in einer Kurve überholte. Ein entgegenkommendes Auto musste auf das Bankett ausweichen und eine Vollbremsung machen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Auch der Radfahrer musste bremsen. Der Fahrer des schwarzen Kleinwagens setzte seine Fahrt fort. Die Polizei Wangen ermittelt nun gegen den Fahrer und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 07522 / 9840.