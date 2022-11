Überblick im Kreis Ravensburg: Hier gibt’s Public Viewing zur Winter-WM

Am 20. November wird in Katar das Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft der Männer angepfiffen. Es wird die erste WM sein, die im deutschen Winter stattfindet. Public Viewing im Freien wird es deshalb weniger geben als bei Weltmeisterschaften, die bei Grillwetter im Juni oder Juli ausgetragen werden. Hinzu kommt, dass bisher keine WM so umstritten war wie diese. Katar steht vor allem wegen massiven Menschenrechtsverletzungen in der Kritik.

Wo können die Menschen im Kreis die WM-Spiele abseits der eigenen Couch sehen? Und wo finden dieses Mal nicht wie gewohnt Public-Viewing-Veranstaltungen statt? Ein Überblick.

Aulendorf:

In Aulendorf werden keine WM-Spiele auf öffentlichen Plätzen gezeigt, wie die Stadt auf Anfrage mitteilte. Der Sportclub Blönried wird in seinem Vereinsheim zwei Spiele der deutschen Nationalmannschaft zeigen, sagte ein Vorstandmitglied. Und zwar die geplanten 20-Uhr-Spiele am 27. November und am 1. Dezember. Es sind auch Fußball-Fans willkommen, die nicht Mitglieder im Verein sind. Der SC Blönried veranstaltete in den vergangenen Jahren im Rad-Innenhof in Aulendorf ein öffentliches Public Viewing. „Das ist in diesem Jahr aber zu kalt.“

Bad Waldsee:

Der Gemeinderat entschied im Oktober kein öffentliches Public Viewing in Bad Waldsee anzubieten. Fußballfans sollen auf die Wirtschaften ausweichen.

Ravensburg:

„Wir selbst als Stadt planen keine Public-Viewing-Veranstaltungen während der Fußball-WM“, teilte der Pressesprecher der Stadt mit. Auch in der Oberschwabenhalle, in der bereits WM-Spiele vor Hunderten Leuten übertragen wurde, sei nichts plant. Bislang sei die Halle auch für keine privat organisierten Veranstaltungen gebucht. Fußballfans, die die Spiele also nicht alleine zuhause schauen möchten, müssen in Wirtschaften gehen.

Viel los war im Jahr 2018 auf dem Ravensburger Marienplatz beim Public Viewing. (Foto: vok)

Die Gaststätte Holzschopf in der Ravensburger Weststadt möchte alle Spiele des deutschen Teams zeigen, auch die, die zur deutschen Zeit am Nachmittag stattfinden. „Wir lassen das erstmal auf uns zukommen“, sagte der Inhaber der Irish Pubs in Ravensburg, Mirko Wengrzik. Wenn er Gäste habe, die bewusst da sind, um ein Spiel zu sehen, dann zeige er das auch. „Ich bin da relativ offen.“ Am Abend des Eröffnungsspiels bleibt der Pub wegen einer Veranstaltung allerdings geschlossen. Ob die Spiele im Bärengarten gezeigt werden, steht noch nicht fest. „Wer in diesem Zeitraum in die Ratsstube kommt, muss damit leben, dass nebenher die Fußball-Weltmeisterschaft läuft“, sagte August-Maria Schuler, der das traditionsreiche Lokal gemeinsam mit seiner Mutter führt.

Die Ratsstube möchte fast alle WM-Spiele im Innenraum über einen Bildschirm zeigen, auch wenn Deutschland schon in der Vorrunde ausscheidet. Zeitgleich wird vor der Türe der Weihnachtsmarkt stattfinden. „Ich denke, wenn wir weit kommen, dass das Interesse dann höher ist als im Vorfeld angenommen“, sagte Schuler. Von den Anspielzeiten sei die WM in Katar angenehm – aus politischer Sicht hingegen nicht. „Ich finde es sehr grenzwertig, dass man diese Sportereignisse in diese Länder gibt.“ Junge Menschen, zwischen zwölf und 27 Jahre, können ein paar der WM-Spiele gemeinsam im Jugendhaus Ravensburg auf Leinwand sehen. „Wenn ein Spiel in die Öffnungszeiten fällt, dann zeigen wir das“, sagte der pädagogische Mitarbeiter Roman Hüttinger. Das Interesse bei einigen Jugendlichen sei da und dem versuche man gerecht zu werden.

Wangen:

In Wangen soll es in diesem Jahr zum ersten Mal eine meterhohe Weihnachtspyramide geben – und in ihrer Nähe auf dem Platz an der Eselsmühle ist auch ein Public Viewing angedacht. Früher fand diese in der Alten Sporthalle statt, die inzwischen abgerissen wurde. „Wenn die Pyramide steht und wir die Platzverhältnisse kennen, wird entschieden, in welchem Ausmaß Public Viewing möglich ist“, sagt Horst Veile-Reiter vom Lions-Club Wangen-Isny, der die Pyramide sponsert.

Leutkirch:

Die neuen Pächter des Vereinsheims vom TSG Leutkirch wollen alle Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft auf Leinwand zeigen, auch unter der Woche. „Am Wochenende öffnen wir eine halbe Stunde vor den ersten Spielen“, sagte Bojana Vojnovic, die das Vereinsheim seit September mit ihrer Familie bewirtschaftet. In der Café-Bar „Blauer Affe“ wird die WM höchstwahrscheinlich nicht zu sehen sein, teilte Sandra König vom Blauer-Affe-Team auf Anfrage mit. „Normalerweise haben wir eine riesige Outdoor Leinwand. Diesen Aufwand werden wir aber bei dieser Jahreszeit nicht machen.“

Ein Bild, das es in diesem Jahr nicht geben wird: Public Viewing auf dem Leutkircher Kornhausplatz bei der WM 2018. (Foto: Archiv: Steffen Lang)

Weingarten:

Die Geschäftsführung des Gasthauses Rössle ist sich noch nicht sicher, ob sie die WM-Spiele zeigen werden. Nicht etwa, weil sie es nicht wollen. „Weil es nun Herbst ist, haben wir keinen Außenbereich“, sagte Geschäftsführer Philipp Flaitz. So geht es auch Shendrit Krasniqi, der den Gasthof Bären führt. „Vom Platz her, habe ich keine Chance.“ In der Rockkneipe Linde sollen zumindest während den Öffnungszeiten alle WM-Spiele zu sehen sein. Die Studentenbar Alibi entschied sich gegen eine Übertragung der WM. „Wir als Verein möchten damit ein Zeichen gegen Sklaverei, Ausbeutung und Korruption setzen“, teilte der Verein über die Social-Media-Plattform Instagram mit.

Wolfegg:

Das Fischerhaus auf dem Gelände des Bauernhausmuseums schließt sich der Initiative „Kultur kickt Katar“ an, die ursprünglich im Raum Stuttgart gestartet wurde. Der Pächter Uwe Hund lädt im Zeitraum der Fußball-WM bewusst zu Alternativ-Veranstaltungen in seine Gaststube ein. An zwölf Abenden sollen verschiedene Künstler aus der Region auftreten.