Turnpremiere in der Wangener Ebnethalle

Premiere: Die Frauen der TG Wangen/Eisenharz turnen an diesem Samstag erstmals einen Ligawettkampf des schwäbischen Turnerbundes in der Wangener Ebnethalle. Der Wettkampftag beginnt um 11.30 Uhr mit der neu gebildeten zweiten Mannschaft in der Kreisliga B: einer bunten Mischung aus Youngsters und Oldies. Ligaerfahrung aus den vergangenen Jahren kann bei der TG 2 niemand vorweisen, umso überraschender ist die Platzierung im Mittelfeld nach dem ersten der beiden Staffeltage. Mit sicheren Kürübungen auf dem Bodenquadrat und sauber ausgeführten Sprüngen am Tisch kann es der Mannschaft gelingen, an diesen beiden Geräten sogar mit den dominierenden Teams der Sportfreunde Schwendi und der Turnerschaft Friedrichshafen mitzuhalten. An den leistungsschwächeren Geräten Schwebebalken und Stufenbarren wurde in den vergangenen Trainingswochen hart gearbeitet. Das Team hat sich zum Ziel gesetzt, hier nicht mehr allzu viele Punkte einzubüßen, um den sechsten Rang nach dem ersten Wettkampftag auch im Gesamtklassement zu verteidigen.

Um 16 Uhr tritt die TG Wangen/Eisenharz 1 in der Kreisliga A an. Der erste Wettkampftag vor fünf Wochen zeigte, auf welch hohem Niveau in dieser Staffel geturnt wird. Neben der TSG Ailingen, die den Tagessieg verbuchen konnte, bewiesen auch die Teams aus Sontheim und Ulm mit Platz zwei und drei ihre Klasse. Verglichen mit den anderen Staffeln wurden deutlich höhere Gesamtpunktzahlen erreicht. Ausgangsposition der Heimmannschaft ist Rang fünf aus dem ersten Wettkampftag, doch das möchte man so nicht auf sich sitzen lassen. Getragen von der heimischen Fankulisse gilt es, noch einen drauf zu setzen. Neue und zugleich schwierigere Elemente, die sie in den vergangenen Wochen erarbeitet haben, sorgen für höhere Ausgangswerte, sodass vielleicht noch ein Tabellenplatz gut gemacht werden kann.