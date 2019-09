Turner der TG Wangen/Eisenharz wollen Revanche

Der TSV Unterföhring gastiert am Samstag um 18 Uhr in der Wangener Ebnethalle zum ersten Saisonwettkampf der 3. Bundesliga. Nach der deutlichen Niederlage gegen Unterföhring im Vorjahr haben die Turner der TG Wangen/Eisenharz etwas gutzumachen.

Der TSV Unterföhring war in der vergangenen Saison die große Wundertüte der Liga. Mit voll besetztem Kader waren die Bayern in der Lage, jedes Team zu schlagen. Als allerdings einige Topturner fehlten, gab es deutliche Niederlagen. So reichte es am Ende für die Turner aus dem Münchner Vorort nur zu Rang sechs, obwohl sie durchaus das Potenzial für die Tabellenspitze hatten. Auch in diesem Jahr hat der TSV als Saisonziel den Klassenerhalt ausgegeben. Personell hat sich bei den Gästen nur wenig verändert. Star des Teams ist der Engländer Ryan Carl Owen, der in der Vorsaison seine Klasse an seinen Topgeräten Boden und Sprung gezeigt hat. Zudem konnte Unterföhring den 17-jährigen deutschen Jugendnationalturner Valentin Zapf ein weiteres Jahr halten. Wenn diese beiden am Samstag mit ins Allgäu kommen, gehen die Unterföhringer als klarer Favorit in den Wettkampf.

Die TG Wangen/Eisenharz kann nach einer intensiven Vorbereitung personell aus dem Vollen schöpfen. Mit Manuel Drechsel, Jakob Hölz, Felix Kimmerle, Stefan Merath, Moritz Mittmann, Hannes Müller, Finn Ruchti, Elias Ruf, Pascal Schober und Routinier Simon Strobel sind alle zehn Turner des Kaders fit. Dadurch ergeben sich mehrere taktische Möglichkeiten. Wer an welchen Geräten zum Einsatz kommt und welche Übungen gezeigt werden, wird teilweise sehr kurzfristig entschieden. Je nach Wettkampfverlauf werden die Turner entweder sichere und leichtere Übungen oder riskantere Übungen mit neuen Teilen präsentieren. Dabei sollte die Fehlerquote gering bleiben.