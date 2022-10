Turner der TG Wangen-Eisenharz verlieren gegen den Spitzenreiter

In der 3. Bundesliga Süd haben die Kunstturner der TG Wangen-Eisenharz gegen den ungeschlagenen Tabellenführer TV Bühl verloren. Die Gäste gingen als klarer Favorit in die Begegnung in Wangener Ebnethalle. Das Allgäuer Team zeigte sich in dieser Saison allerdings stark und konstant in den bisherigen Wettkämpfen. Deshalb ging Wangen-Eisenharz mit dem Ziel in den Wettkampf, mindestens ein paar Gerätepunkte mitzunehmen und ein möglichst knappes Ergebnis zu erzielen. Das klappte – die Begegnung endete mit 24:40 Scorepunkten und 4:8 Gerätepunkte.

Nur sieben statt acht Teile geturnt

Bei den Bühlern stand der Schweizer Gastturner, Noah Bitterli im Aufgebot. Er war letztlich laut Mitteilung der entscheidende Mann und holte für Bühl alleine 23 Scorepunkte. Zunächst startete der Wettkampf aus Sicht der Allgäuer sehr gut. Julian von Kirn und Manuel Drechsel turnten jeweils Höchstwertungen am Boden. Routinier Simon Strobel hatte seine Übung am Boden mit einem Doppelsalto rückwärts in der Schwierigkeit etwas aufgestockt, turnte aus Versehen jedoch nur sieben statt acht Teile, was einen Wertverlust von 3,0 Punkten bedeutete. Somit konnte er den Sturz seines Gegners nicht ausnutzen. Vier Scorepunkte und die Bodenwertung gingen an Bühl.

Am Pauschenpferd spielte Wangen-Eisenharz seine Stärke aus holte sich die Gerätewertung trotz eines Patzers von Moritz Mittmann beim Abgang mit 13:5 Scorepunkten. Dank seiner besten Übung seit 2019 holte Felix Kimmerle mit TG-interner Saisonbestleistung am Pferd vier Scorepunkte gegen den starken Bühler Zugang Thorben Kern. Die Ringe hingegen gelten nicht als Paradegerät der TG. Dennoch wurde dieses Gerät dank einer guten taktischen Aufstellung zunächst überraschend mit 7:5 Scorepunkten gewonnen. Im Wettkampfverlauf wurde jedoch in der Wertung von Elias Ruf ein Fehler entdeckt, woraufhin das Gesamtergebnis auf 6:6 Scorepunkte geändert wurde. Mit einem Stand von 21:17 ging es in die Pause.

Die höchste jemals geturnte E-Note der TG Wangen-Eisenharz

Am Sprung zeigte Elias Ruf einen Tsukahara mit Schraube, gegen die starken Sprünge der Bühler half jedoch auch das nichts. Den Sprung gewannen die Gäste mit 13:0 Scorepunkten. Am Barren wurden Duelle auf höchstem Niveau geturnt. Pascal Schober sorgte für ein Novum bei der TG. Mit nur 0,5 Punkten Abzug zeigte er die höchste jemals geturnte E-Note der Turngemeinschaft seit ihrem Bestehen in der 3. Bundesliga. Da sich am Barren beide Teams wenig schenkten, endete auch dieses Gerät mit einem Unentschieden von 3:3 Scorepunkten. Somit stand es vor dem Reck 33:24 für die Bühler.

Am Reck konnten die Allgäuer trotz vollem Risiko und einiger schönen Übungen nichts mehr entscheidend entgegensetzen, da auch die Bühler schwierig und sauber turnten. Am Ende endete der Wettkampf mit 40:24 Scorepunkten für den TV Bühl. „Insgesamt war es lange ein nervenaufreibender und spannender Wettkampf und das Team der TG Wangen-Eisenharz konnte immerhin vier Gerätepunkte zu Hause behalten“, heißt es in der Mitteilung der TG. Dazu bleibt laut den Allgäuern die Erkenntnis, dass sich die Kompensation eines ausländischen Topturners immer wieder als Hürde erweist, die es noch zu bewältigen gilt. Die kommenden Gegner Backnang und Grötzingen treten wie die TG ohne ausländische Unterstützung an. Am Samstag in Backnang will Wangen-Eisenharz mit einem Sieg endgültig den Klassenerhalt feiern.