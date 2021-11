Turner der TG Wangen/Eisenharz starten vor der Relegation noch in Unterföhring

Zum letzten regulären Wettkampf der Saison in der 3. Bundesliga Süd treten die Kunstturner der TG Wangen-Eisenharz am Samstag beim TSV Unterföhring an. Dabei soll mit einem Sieg Selbstvertrauen für den Relegationswettkampf in drei Wochen gesammelt werden.

Es hätte der dramatische Abschluss der diesjährigen Bundesligasaison werden können. Bis zum letzten Wettkampf steckten beide Teams noch mittendrin im Abstiegskampf. Doch während die elf Allgäuer im Kader der TG Wangen-Eisenharz bisher keinen Wettkampf gewinnen konnten, hat der TSV Unterföhring – auch dank tatkräftiger österreichischer Unterstützung – seine Hausaufgaben gemacht und sich durch den Sieg gegen Backnang vor zwei Wochen den Klassenerhalt gesichert. Damit geht es am Samstag für beide Teams eigentlich um nichts mehr. Unterföhring wird die Saison auf Rang vier beenden, Wangen-Eisenharz geht als Siebter der Abschlusstabelle in die Relegation.

Auf jeden Fall möchte sich die TG mit einem Sieg Selbstvertrauen holen. Wie auch schon in den vergangenen Wettkämpfen rechnen sich die Allgäuer durchaus Chancen gegen Unterföhring aus. Es wird darauf ankommen, welches Team mit weniger Fehlern durch den Wettkampf kommt. Dass Unterföhring am Samstag auf den österreichischen Topscorer verzichten muss, macht die TG-Turner laut Mitteilung noch zuversichtlicher, am Samstag die ersten Punkte zu erturnen. Personell kann Wangen aus dem Vollen schöpfen. Lediglich hinter dem Einsatz von Stefan Merath steht noch ein kleines Fragezeichen. Ein Belastungstest im Training wird zeigen, ob er an die Geräte gehen oder ob er die Mannschaft als Kampfrichter unterstützt.