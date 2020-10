Turner der TG Wangen/Eisenharz starten mit vielen Fragezeichen

Es wird keine Saison wie jede andere. Das steht schon vor dem ersten Spieltag am Wochenende fest. Grund ist die Corona-Pandemie, die auch den Wettkampfbetrieb der Turnligen beeinflusst. Betroffen ist auch die dritte Bundesliga, in der die TG Wangen/Eisenharz an den Start geht. Durch Terminengpässe wird die Saison demnach nun in verkürzter Form ausgetragen. Hierzu wurden die Ligen in eine A- und eine B-Staffel mit je vier Mannschaften unterteilt, sodass jedes Team drei reguläre Ligawettkämpfe hat. Die Wangener treffen am Samstag zum Auftakt auswärts auf Zweitligaabsteiger TV Bühl. Des Weiteren reist die TG zum Duell gegen Grötzingen/Karlsruhe am 14. November. Der einzige Heimwettkampf der Wangener findet am 24. Oktober gegen Aufsteiger WTG Heckengäu statt.

Großen Druck müssen die Turner der TG nicht verspüren. Aufgrund der unterschiedlichen Bedingungen in den verschiedenen Bundesländern und der dadurch nicht zwingend gegebenen Chancengleichheit wurde entschieden, dass es in diesem Jahr zwar Aufsteiger, aber keine Absteiger geben wird. Die Platzierungen der Gesamtligen sollen am 21. November in einem Überkreuz-Wettkampf zwischen der A- und B-Staffel ermittelt werden. Wo und gegen wen dieser stattfindet, entscheidet sich für die Wangener erst kurzfristig nach dem Duell gegen Grötzingen/Karlsruhe.

Die Turner der TG müssen gegen Heckengäu allerdings auf einen Heimvorteil verzichten. Grund ist das Hygienekonzept, das die Turnliga vorgegeben hat. „Teilweise geht es deutlich über die Vorgaben aus der Corona-Verordnung hinaus“, berichten die Wangener in ihrer Pressemitteilung. Da in der Ebnethalle aktuell wegen Umbaumaßnahmen keine Umkleiden und nur sehr wenige Sanitäranlagen zur Verfügung stehen, war sehr schnell klar, dass eine Wettkampfdurchführung mit Zuschauern in Wangen in diesem Jahr nicht möglich sein wird, teilt der Verein weiter mit. So findet der Heimwettkampf erstmals als Geisterwettkampf statt. Geplant ist, das Duell gegen Heckengäu in Kooperation mit sportdeutschland.tv als Livestream zu übertragen, um den Allgäuer Turnfans die Möglichkeit zu geben, trotzdem den Wettkampf zu verfolgen.

Insgesamt dürfen die Anhänger des Vereins gespannt sein, in welcher Form sich die Turner präsentieren. Die Vorbereitung der Allgäuer verlief nämlich alles andere als optimal. Weil die Hallen während des Lockdowns gesperrt waren, mussten sich die Turner der TG lange Zeit mit Krafttraining zu Hause fit halten. Fehlende Einheiten, die sich durchaus auch bemerkbar machten – trotz des intensiven Sommertrainings. „In den Sommerferien standen beide Hallen in Eisenharz und Wangen zum Training zur Verfügung, was die Turner zu regelmäßigen Trainingseinheiten nutzten“, berichtet der Verein und spricht in diesem Zusammenhang von bis zu fünf Trainingseinheiten pro Woche. Laut des Clubs war die Trainingssituation aber vor allen Dingen für die studierenden Turner schwierig, da deutschlandweit die Hallen der Universitäten sowie die bayrischen Turnhallen deutlich länger gesperrt waren.

Trotz des Starts am Samstag gibt es für die Turner der TG Wangen/Eisenharz noch einige offene Fragen: Kann die Saison tatsächlich wie geplant geturnt werden und finden alle Wettkämpfe statt? Oder macht die lokale oder landesweite Entwicklung der Corona-Zahlen den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung? Dürfen die im Risikogebiet Tirol studierenden Turner der TG (Elias Ruf und Manuel Drechsel) überhaupt starten? Wie kann der verletzte Leistungsträger Felix Kimmerle (Riss der Achillessehne im Trainingslager) ersetzt werden? Treten die Gegner mit oder ohne ausländische Unterstützung an? Wie schwierig wird es, sich für Geisterwettkämpfe ohne Zuschauer zu motivieren? Wie ernst nehmen die Teams die anstehende Saison und wie fit sind die Turner?

Einige Unsicherheiten, die der Turnlust aber keinen Abbruch tun. „Man wird versuchen, das Beste aus dieser etwas anderen Saison zu machen. Die Tatsache, dass es keine Absteiger geben wird nimmt zumindest deutlich Druck, sodass befreit aufgeturnt werden kann“, so der Verein.