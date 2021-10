Turner der TG Wangen/Eisenharz müssen in die Relegation

Die Kunstturner der TG Wangen/Eisenharz müssen in der Relegation versuchen, den Klassenerhalt in der 3. Bundesliga doch noch zu schaffen. Beim TSV Grötzingen/Karlsruhe verloren die Allgäuer das direkte Duell im Kampf um den Klassenerhalt mit 29:41 Scorepunkten. Nur mit einem Sieg hätte die TG die Relegation noch vermeiden können.

Die Vorzeichen für die Allgäuer standen laut Mitteilung eigentlich gut. Voll besetzt startete Wangen/Eisenharz gegen die Badener mit ihrem schottischen Gastturner Cameron Lister. Am Boden startete der Wettkampf allerdings schwach für die TG: Drei Stürze auf dem ungewohnt glatten Bodenläufer sorgten für ein Ergebnis von 11:1 Scorepunkten für Grötzingen/Karlsruhe. Am Pauschenpferd nutzte dagegen die TG Wangen/Eisenharz die Fehler der Gegner aus und punktete. Nach vier Duellen stand es 9:6 für die Gäste und die Gerätepunkte wanderten ins Allgäu.

Auch das Ergebnis an den Ringen war positiv für die TG. Mit 8:3 Scorepunkten gewannen die Gäste dieses Gerät. Wangens Youngster Jakob Teiber wurde dabei gegen den schottischen Gastturner ans Gerät geschickt. Dank eines Sturzes von Lister beim Abgang holte Teiber einen Scorepunkt – seinen ersten in der Bundesliga. Mit einem Zwischenstand von 20:18 für die Gastgeber ging es in die Pause.

Am Sprung wollte Wangen so wenig Scorepunkte wie möglich an den Gegner abgeben. Nach vier Duellen gewann Grötzingen den Sprung aber mit 7:4. Dann ging es an den Barren – eigentlich das Paradegerät der TG Wangen/Eisenharz. Zwei Stürze sorgten allerdings dafür, dass auch der Barren mit 6:4 an die Grötzinger ging. Somit lautete der Zwischenstand vor dem Reck 33:26 für die Badener. Am Reck zeigten die Grötzinger bei ähnlich schwierigen Übungen die höherwertigen Abgänge, weshalb sie auch dieses Gerät für sich entschieden und den Wettkampf mit 41:29 gewannen.

Da der TSV Unterföhring seinen Wettkampf bei der TSG Backnang mit 38:37 gewann, steht fest, dass die TG Wangen/Eisenharz ihren Platz in der 3. Bundesliga Süd am 27. November in der Relegation verteidigen muss. Das Ziel der TG vor der Relegation ist, den letzten Wettkampf in zwei Wochen gegen den TSV Unterföhring zu gewinnen und mit einem Sieg im Rücken in die Entscheidung um den Klassenerhalt zu gehen.

Einen total ungewöhnlichen Wettkampf haben die Turnerinnen der TG Wangen/Eisenharz absolviert. Da es in diesem Jahr nicht möglich war, die Kreisligasaison wie gewohnt mit jeweils acht Mannschaften pro Wettkampf gleichzeitig in einer Halle zu turnen, wird die Vorrunde digital auszutragen. Jede Mannschaft turnt ihren Wettkampf in der eigenen Halle und zeichnet ihn als Video auf.

23 Teams beteiligen sich am Kreisligavorentscheid – einen Auf- und Abstieg gibt es nicht. Die besten vier Teams treffen sich Anfang Dezember und turnen in einem Präsenzwettkampf um den Kreisliga-A-Pokal. Wangen hat seine Videos eingereicht. Bis zum 25. November sollen alle offiziellen Ergebnisse des Wettkampfs vorliegen. TG-Trainerin Hanna Stadelmann geht allerdings nicht davon aus, „dass es reicht, in diesem starken Feld unter die ersten vier Mannschaften zu kommen“, fügt aber hinzu: „Es war auf jeden Fall wieder mal wichtig, unter Wettkampfbedingungen an allen vier Geräten auf den Punkt abzuliefern.“