Turner der TG Wangen/Eisenharz erleben nervenaufreibenden Wettkampf

Nachdem die TG Wangen/Eisenharz zuletzt gegen die Topteams der 3. Kunstturn-Bundesliga verloren hat, haben die Allgäuer in Backnang an die bisherigen Saisonleistungen anknüpfen können – und einen weiteren Sieg geholt. Auch wenn das Ergebnis mit 41:23 am Ende recht deutlich war, erlebten Turner und Fans einen lange Zeit nervenaufreibenden Wettkampf.

Der Plan geht nur zum Teil auf

Aufgrund der soliden Leistungen der Allgäuer in den vergangenen Wettkämpfen ging die TG laut Mitteilung optimistisch in den Wettkampf. Gegen eine Backnanger Mannschaft, die vor allem aufgrund personeller Problemen diese Saison ungewohnt weit unten in der Tabelle steht. Die Wangener wollten die Backnanger auf keinen Fall unterschätzen. Der Plan für den Wettkampf war klar: In der ersten, deutlich stärkeren Hälfte wollte die Mannschaft der TG einen Vorsprung herausturnen, um dann in der zweiten Hälfte nicht zittern zu müssen.

Dies gelang allerdings nur bedingt. Obwohl die Allgäuer die ersten drei Geräte jeweils für sich entscheiden konnten, gelang es ihnen nicht, die Backnanger entscheidend zu distanzieren. Dies lag vor allem an einigen Fehlern der Allgäuer, aber auch an den stark auftretenden Gastgebern. Nachdem Backnang am Boden im ersten Duell deutlich in Führung ging, entschied die TG in den weiteren Duellen mit starken Leistungen den Boden mit 13:7 für sich. Trotz kleiner Wackler bestätigte Wangen/Eisenharz die starken Leistungen aus den vergangenen Wettkämpfen am Pauschenpferd. Auch dank einer überragenden Übung von Moritz Mittmann wurde das Gerät gewonnen.

Trotz solider Sprüng gibt es keinen Sieg in den Duellen

Die Entscheidung an den Ringen fiel relativ knapp aus. Dank einer guten Taktik wurde das Kraftgerät überraschend mit 6:4 von der TG Wangen/Eisenharz gewonnen. Erstmals in dieser Saison durfte Stefan Merath zeigen, was er die vergangenen Monate trainiert hatte und turnte eine solide Übung an dem Gerät. Beim Stand von 29:14 Scorepunkten ging es an den Sprung. Die TG zeigte solide Sprünge, musste das Gerät aber trotzdem abgeben. Hier zeigten sich die Defizite wie bei den vergangenen Wettkämpfen. Wangen/Eisenharz gewann kein einziges Duell – Backnang kam somit in der Gesamtwertung wieder heran.

Gegen Ende des Wettkampfs wurde es richtig spannend. Vor dem Barren war klar, dass Wangen/Eisenharz liefern musste, um der Favoritenrolle gerecht zu werden. Mit soliden Übungen trotz Sturz beim Doppelsalto vorwärts von Pascal Schober gingen die ersten beiden Duelle unentschieden aus und es blieb weiterhin beim knappen Vorsprung von sechs Punkten. Elias Ruf und Manuel Drechsel turnten unter extremem Druck sichere und elegante Übungen am Paradegerät der Allgäuer und gewannen ihre Duelle.

Am Königsgerät machen die Wangener alles klar

So ging es mit einem doch recht ordentlichen Vorsprung von mehr als sechs Scorepunkten ans Reck. Dort hieß es nun Nerven bewahren und durchturnen. Hannes Müller zeigte als erster Turner der TG eine starke Übung und holte drei Scorepunkte am Königsgerät, Elias Ruf baute im zweiten Duell den Vorsprung aus. Auch Felix Kimmerle hielt dem großem Druck stand und gewann sein Duell. So konnte TG-Youngster Julian von Kirn den Wettkampf ohne Druck beenden.

Am Ende gewann Wangen/Eisenharz den Wettkampf mit 41:23 und holte zudem 10:2 Gerätepunkte. Zusätzlich wurde Manuel Drechsel mit zwölf Punkten Topscorer des Duells.

Nun schaut die TG Wangen/Eisenharz laut Mitteilung voller Vorfreude auf den letzten Wettkampf der Bundesligasaison am Samstag, 12. November (18 Uhr), gegen Grötzingen/Karlsruhe. In Wangen wird dann ein spannendes Duell erwartet, in dem es um Platz vier in der Tabelle geht. Den Klassenerhalt haben beide Teams bereits sicher und können unbeschwert turnen. Die Allgäuer hoffen auf viele Zuschauer in der Ebnethalle, um ihre zehnte Bundesligasaison gebührend abzuschließen.