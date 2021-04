Turn- und Festhalle beschmiert

Ein Schmierfink ist am Wochenende in Neuravensburg unterwegs gewesen und hat an der Gebäuderückseite der Turn- und Festhalle mit schwarzer Farbe einen beleidigenden Schriftzug aufgebracht. Die Polizei hat laut eigenem Bericht die Ermittlungen aufgenommen und schließt nicht aus, dass zwei Jugendliche, die am Samstag zwischen 15 und 18 Uhr von einer Zeugin hinter der Halle gesehen wurden, mit der Tat in Zusammenhang stehen. Wer weitere Infos zur Tat oder zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 07522 / 98 40 zu melden.