Tunnels Herfatz wird komplett gesperrt

Weil die Außenstelle Kempten der Niederlassung Südbayern der Autobahn GmbH des Bundes (ehemals Autobahndirektion Südbayern) die Zuständigkeit für Planung, Bau, Betrieb und Erhaltung der A 96 in Baden-Württemberg übernommen hat, geht auch die Überwachung des Herfatzer Tunnels in andere Hände über. Deshalb stehen umfangreiche Arbeiten und Funktionstests an. Sie machten eine Vollsperrung beider Fahrtrichtungen in der Nacht zu Dienstag, 30. März, nötig. Der Verkehr wird zwischen 22 und 6 Uhr in beiden Fahrtrichtungen über die ausgeschilderten Bedarfsumleitungsstrecken U9 und U14 auf der B 32 und der L 320 durch Wangen. Für die Behinderungen bittet die Autobahn GmbH um Verständnis.