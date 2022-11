TTC Wangen schlägt den Tabellenführer

Die Tischtennismannschaften des TTC Wangen sind ohne Niederlage geblieben. Besonders überzeugend war die erste Mannschaft, die den Spitzenreiter TSG Leutkirch bezwang.

Landesklasse, Herren: TTC Wangen I – TSG Leutkirch 9:6. Gegen den bisher ungeschlagenen Tabellenführer Leutkirch (13:3) holte der Tabellenfünfte Wangen (11:5) beide Punkte. Erneut überragte Philipp Sohler, der zwei Einzel und das Doppel mit Marcel Kunkel (7:7) gewann. Nach den Doppeln waren die Einheimischen knapp in Rückstand, da sowohl Kunert/Stocker als auch Bächstädt/Vochezer unterlegen waren. Mit drei klaren Erfolgen in den ersten Einzeln durch Simon Kunert (12:4 Einzelbilanz), Martin Stocker (8:5) und Philipp Sohler (13:2) führte Wangen mit 4:2. Marcel Kunkel unterlag dem bisher ungeschlagenen Georg Engler knapp, Frank Bächstädt beherrschte Dennis Frick mit 3:0, während Karl Vochezer dessen Bruder Patrick 0:3 unterlag. Simon Kunert besiegte im zweiten Einzel Engelhardt ohne Satzverlust, während Martin Stocker im fünften Satz zwei Matchbälle nicht nutzte. Philipp Sohler ließ dem ungeschlagenen Georg Engler beim 3:0 keine Chance, danach unterlag Marcel Kunkel mit 9:11 im Entscheidungssatz. In den letzten beiden Einzeln stellten die beiden Ersatzspieler Frank Bächstädt und Karl Vochezer den Gesamterfolg sicher.

Bezirksliga, Herren: TV Isny - TTC Wangen II 8:8. Ohne ihre Nummer 1 Günther Kreutzer holte der TTC (7:7) beim Tabellennachbarn Isny (8:8) dank der überragenden Leistung des hinteren Paarkeuzes mit Andreas Fricker und Reinhard Harnoss, die gegen Dieng und Greiter alle vier Punkte holten, ein hochverdientes Unentschieden. Nach einer Wangener 8:7-Führung vor dem entscheidenden Schlussdoppel mussten Bächstädt/Fricker mit 11:8, 11:13, 8:11 und 10:12 den Sieg Tasch/Graf überlassen.

Die weiteren Ergebnisse: Kreisliga A, Herren: TTC Wangen III – SAV Waldburg 9:6. Kreisliga B, Jungen: TTC Wangen – SV Deuchelried II 10:0.