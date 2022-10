TTC-Jugend bleibt erfolgreich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 15. Oktober, fanden in Weingarten die Bezirksmeisterschaften der Jungen 11 und 13 statt. In der Altersklasse „Jungen 11“ startete Pavel Khrushchov vom 1. TTC Wangen und hielt sich sowohl in seinen Vorrundenspielen, als auch im Halbfinale schadlos. Spannend wurde es im Finale. Hier wartete mit Lukas Müller vom SV Amtzell ein zwar zwei Jahre jüngerer, aber ebenfalls sehr talentierter Spieler. Nach tollen Ballwechseln und fünf abwechslungsreichen Sätzen setzte sich der Wangener Khrushchov mit 3:2 durch. Damit sicherte er sich den Titel des Bezirksmeisters im Bezirk Allgäu-Bodensee!

Im Doppel der zusammengelegten Altersklasse „Jungen 13“ erspielte er sich mit seinem Partner Malik Kocatas von der TSG Ailingen immerhin den dritten Platz, wobei das Halbfinale denkbar knapp mit 11:9 im fünften Satz verloren wurde.