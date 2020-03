Trotz Corona-Virus: Ausbildungsmesse findet statt

Der Wangener Wirtschaftskreis (Wawi) plant weiterhin, die Ausbildungsmesse „Zukunft Wangen“ am 12. März stattfinden zu lassen.

„Wir haben in den letzten Tagen aufmerksam die Entwicklungen rund um öffentliche Veranstaltungen sowie die Hinweise und Empfehlungen der Bundesregierung verfolgt und stehen zudem im engen Austausch mit den zuständigen Behörden sowie der Stadt Wangen“, begründete Marcus Eberlei, zweiter Wawi-Vorsitzender, am Dienstag diese Entscheidung. Und: „Bei normaler Einhaltung von Hygienestandards gemäß den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts besteht keine erhöhte Ansteckungsgefahr.“

Im Gegensatz zu anderen Messen sei in Wangen kein Aussteller aus den ausgewiesenen Risikogebieten vertreten. Auch die Besucher generierten sich ausschließlich lokal, so Eberlei, der zusammen mit dem Beruflichen Schulzentrum (BSW) am 12. März rund 170 Unternehmen und Organisationen sowie rund 3000 Schüler aus der Region in den Hallen am Schulzentrum erwartet.

Zu dem aktuellen Bekenntnis zur Messe sah sich Eberlei eigenen Angaben zufolge veranlasst „aufgrund der aktuellen Berichterstattung sowie den teilweise überzogenen Reaktionen rund um das Thema Covid-19“. Es gebe „zum heutigen Tage“ keinen Anlass zu einer Absage.