Trompeterin Selina Ott kommt nach Wangen

Die junge Trompeterin Selina Ott präsentiert am Freitag, 4. Februar gemeinsam mit dem Pianisten En-Chia Lin Musik aus dem 20. Jahrhundert. Zweimal musste dieses Altstadtkonzert Pandemie-bedingt bereits verschoben werden. Beginn ist um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Deuchelried, Kirchplatz 2, teilt die Stadt Wangen mit. Ursprünglicher Veranstaltungsort war die Stadthalle Wangen. Diese wird jedoch weiterhin als Impfzentrum genutzt.

Selina Ott wurde 2021 mit dem Opus Klassik-Preis (Konzerteinspielung des Jahres) für ihr Debutalbum „Trumpet Concertos“ gemeinsam mit dem Radio Symphonie Orchester Wien und dem Dirigenten Roberto Paternostro ausgezeichnet. Als erste Frau überhaupt in der 70-jährigen Geschichte des internationalen Musikwettbewerbs der ARD gewann Selina Ott 2018 im Alter von nur 20 Jahren den ersten Preis in der Kategorie Trompete.

Selina Ott begann ihre musikalische Ausbildung im Alter von fünf Jahren auf dem Klavier. Ein Jahr später fing sie bei ihrem Vater Erich Ott mit dem Trompetenstudium an. Sie setzte ihre Studien an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien und an der Musikhochschule Karlsruhe fort. 2020 schloss sie ihr Studium im Fach Trompete mit Auszeichnung an der Musik- und Kunstuniversität der Stadt Wien (MUK) ab. In ihrer jungen Karriere wurde Selina Ott achtmal mit dem ersten Preis des österreichischen „prima la musica“-Wettbewerbs in der Kategorie Trompete solo auf regionaler und nationaler Ebene ausgezeichnet. Zudem erhielt sie den ersten Preis des Lions-Musikpreises 2017. Im Juni 2021 wurde ihr zweites Album gemeinsam mit dem Pianisten En-Chia Lin veröffentlicht.

Geboren 1990 in Taipeh begann En-Chia Lin im Alter von fünf Jahren mit dem Klavier-unterricht. 2012 erhielt er ein Stipendium für ein Auslandssemester an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK). Seit September 2017 studiert er in der Klasse von Denise Benda Instrumentalkorrepetition.

Das Konzert findet ungekürzt mit Pause statt. Die Abendkasse und eine kleine Bar sind ab 19 Uhr geöffnet. Es gilt die 2G-Regel sowie FFP2-Maskenpflicht während der gesamten Veranstaltung. Zutritt zum Konzert haben nur vollständig geimpfte oder genesene Personen (schulpflichtige Kinder gelten als getestet). Bitte Nachweis und Ausweis bereithalten und rechtzeitig vor Ort sein. An der Abendkasse sind eventuell noch Restkarten erhältlich.