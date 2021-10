Traurig in Schule, Familie, Freizeit?

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen der Vortragsreihe „Mittwochs bei den Waldburg-Zeil Kliniken“ sprechen Dr. Nora Volmer-Berthele, Chefärztin der Rehabilitationsklinik für Kinder und Jugendliche der Fachkliniken Wangen, und Stephan Prändl, Leiter der Heinrich-Brügger-Schule, Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum der Fachkliniken Wangen, am Mittwoch, 13. Oktober 2021 um 19.00 Uhr darüber, woran es liegt, wenn Kinder immer trauriger werden.

190 000 Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren haben schon einmal die Diagnose Depression erhalten. Mehr als verdoppelt hat sich diese Zahl zwischen 2005 und 2017, so eine Studie der Barmer Ersatzkasse. Rund ein Prozent der Kinder zeigen bereits im Vorschulalter depressive Symptome, zwei Prozent sind es in der Grundschule. Zwischen dem 12. und 17. Lebensjahr steigt die Häufigkeit auf bis zu 13 Prozent aller deutschen Jugendlichen an. Und jede Depression, die länger dauert, besitzt ein hohes Risiko, chronisch zu werden. Deshalb müssen Depressionen so schnell wie möglich erkannt und behandelt werden.

Ist aber jedes Weinen und jede Traurigkeit oder Teilnahmslosigkeit gleich der Vorbote einer klinischen Erkrankung? Oder gehört das zu einer normalen kindlichen Entwicklung? Wie erkennt man eine Depression? Und wie unterscheiden sich die Symptome in den einzelnen Altersgruppen?

Volmer-Berthele und Prändl werden erläutern, woran Betroffene und Angehörige eine Depression erkennen, welche Behandlungsmöglichkeiten es ambulant, teil-stationär und mit Reha gibt. Denn den kleineren und größeren Patienten kann inzwischen gut geholfen werden! Viele von ihnen geben Druck in der Schule und zu Hause als Grund für ihre Belastung an. Deshalb legen die Experten in ihrem Vortrag den Schwerpunkt auf Depressionen im Schulalter und zeigen auf, wo es gerade dafür Hilfe und Unterstützung gibt.

Sie sind herzlich zu dieser kostenlosen Online-Veranstaltung eingeladen – seien Sie ganz bequem zu Hause oder unterwegs dabei: https://vimeo.com/event/830943 oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone ein. Während des Vortrages können Sie Ihre Fragen direkt per Chat an die Referenten schreiben. Die Teilnahme ist kostenlos.

Wir freuen uns auf Sie!