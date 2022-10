Traumatische (Stadt-)Randkultur in Deuchelried

In Deuchelried gibt es am verlängerten Wochenende vor Allerheiligen am 29., 30. und 31. Oktober wieder „Traumatische (Stadt-)Randkultur“. Unter dem Motto „g‘schwätzt, g‘spielt, g’sunga“ bietet der Theaterverein Deuchelried im Dorfgemeinschaftshaus laut Pressemitteilung kurzweilige Darbietungen.

„Schonungslos nett und skrupellos reizend zeigt sich gewöhnlich die weite liebliche Welt des Allgäus, bis an den Horizont“. Darüber zu schwätzen, zu spielen und zu singen, dem haben sich Schwätzer, Spieler und Sänger aus Deuchelried verschrieben, heißt es weiter. Bei treffender Musik und heiteren Szenen mit verblüffender Logik verschwinden im örtlichen Schmelztiegel sämtliche Grenzen zwischen Kunst und Folklore, zwischen Albtraum und Traumfrau, zwischen Musik und Theater, zwischen Komödie und Tragödie und deshalb auch zwischen Kultur und urig.

Los geht es jeweils um 20 Uhr. Einlass ist um 19 Uhr. Karten gibt es für elf Euro im Vorverkauf am 27. Oktober von 14 bis 18 Uhr auf dem Dorfmarkt Deuchelried oder unter Telefon 0163 / 294 96 27 (auch per Whatsapp). Restkarten sind an der Abendkasse für 13 Euro erhältlich.