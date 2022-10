Traumatische (Stadt-)Randkultur in Deuchelried

In Deuchelried gibt’s am verlängerten Wochenende vor Allerheiligen wieder Traumatische (Stadt-)Randkultur. Unter dem Motto „g‘schwätzt, g‘spielt, g’sunga“ bietet der Theaterverein Deuchelried im Dorfgemeinschaftshaus an drei Abenden kurzweilige Darbietungen, teilen die Mitglieder in einem Schreiben mit.Wer Spieltermine sind Samstag bis Montag, 29 bis 31. Oktober jeweils um 20 Uhr. Einlass ist um 19 Uhr. Karten gibt’s für elf Euro im Vorverkauf am 27. Oktober von 14 bis 18 Uhr auf dem Dorfmarkt Deuchelried oder unter der Rufnummer 0163 / 29 49 627 (auch per WhatsApp). Restkarten sind an der Abendkasse für 13 Euro erhältlich.