Trauer um Herbert Thielscher: Unter anderem als Urgestein des Wangener Handballsports und Begründer der MTG-Handballabteilung bekannt, starb der frühere langjährige SPD-Stadtrat im Alter von 89 Jahren.

„Unnachahmlich sein stets trockener Humor und seine Einstellung zu den Dingen des Lebens. Wozu auch seine Zigarre gehört, die er stundenlang zwischen den Fingern wälzt und genüsslich raucht.“ Unter anderem mit diesen Sätzen beschrieb Manfred Hasel Herbert Thielscher vor zehn Jahren in der MTG-Vereinszeitschrift „Guckloch“. Anlass damals war der 80. Geburtstag des jetzt Verstorbenen.

Der Bericht führt auch zahlreiche Stationen und Verdienste im und für den Wangener Handball auf, insbesondere sein Engagement für den Nachwuchs. Seit 1949 Mitglied der MTG, wurde Thielscher 1951 Jugendleiter der Handballabteilung. „Und ist es bis heute geblieben“, schrieb 1987 Siegfried Spangenberg, ebenfalls im „Guckloch“. „Klar, Vorstandsmitglied, Trainer der Aktiven, selbst erfolgreicher Handball- und Tischtennisspieler, das war er alles auch. Aber das wichtigste Amt, das war und ist für ihn das Amt des Jugendleiters“, so Spangenberg damals.

Und das wurde gewürdigt: Am Tag seines Geburtstags, am 29. Mai 1981, erhielt Herbert Thielscher das Bundesverdienstkreuz. Spangenberg tat dies 1987 zudem mit weiteren Worten: „Herbert Thielscher ist in Wangen und weit über die Grenzen unserer Stadt hinaus so etwas wie eine Handballinstitution geworden. Es gibt niemanden in der MTG Wangen und ich meine, auch niemanden in anderen Vereinen der Stadt, dessen Leben von seiner ehrenamtlichen Tätigkeit im Verein so stark geprägt wurde, wie das von ihm.“ Und die heute Verantwortlichen der Handballabteilung schrieben jüngst: „Der Handball in Wangen wäre ohne Herbert nicht das, was er ist.“ Davon profitiere man noch heute.

Aber Thielscher prägte nicht nur den Handballsport, sondern auch die Kommunalpolitik der Stadt Wangen mit: Von 1975 bis 1989 war er für die SPD Mitglied des Gemeinderats. Beruflich war er unter anderem bei Waldner tätig und später bei der Erba. Dann wechselte er zur Kreissparkasse, wo er von 1971 bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand Leiter der Filiale Praßberg war.

Herbert Thielscher hätte am 29. Mai seinen 90. Geburtstag gefeiert.