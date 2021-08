Traktor streift zwischen Ebersberg und Haslach Auto und flüchtet

Zwischen Ebersberg und Haslach ist ein Traktor-Fahrer am Donnerstag gegen 15 Uhr mit einem entgegenkommenden BMW zusammengestoßen und hat im Anschluss das Weite gesucht. Das teilt die Polizei mit.

Der BMW-Fahrer war demnach in Richtung Ebersberg unterwegs, als ihm der Traktor in der Fahrbahnmitte entgegenkam. Der Autofahrer versuchte noch auszuweichen. Er streifte einen Leitpfosten, konnte aber eine seitliche Kollision mit der landwirtschaftlichen Maschine nicht verhindern. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Personen, die Hinweise auf den flüchtigen Traktor-Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07522 / 98 40 bei der Polizei Wangen zu melden.