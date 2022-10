Trachtenverein Wangen zu Besuch in Wolfegg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Heimat- und Trachtenverein D'Argentaler Wangen bereicherte den Apfel- und Kartoffeltag in Wolfegg mit einem kleinen Tanzprogramm in der Zehntscheuer. Reinhold Lampater, der gekonnt die Tänze so wie die Trachten erklärte, ließ es sich nicht nehmen auch die Gäste zum Tanzen aufzufordern. Erwachsene und Kinder nahmen begeistert diese Einladung an und so wurde im großen, bunten Reihen getanzt. Die zum Trachtenverein passende Kulisse diente außerdem für schöne Gruppenfotos.