Trachtenverein Wangen beim Deutschen Trachtenfest in Bruck

Am Wochenende des 18. und 19. Juni besuchte der Trachtenverein D'Argentaler Wangen das Deutsche Trachtenfest in Bruck in der Oberpfalz. Hier kamen rund 5000 Trachtenträger/innen zusammen, um am Samstag mit Auftritten in der Stadt Bruck ihre Vielfalt zu präsentieren. Am Heimatabend galt die Stabübergabe des Deutschen Trachtenfests an die Stadt Wangen mit dem Trachtenverein als neue Veranstalter als Highlight des Abends. Dies wurde mit der Übergabe eines frischen Hefezopfs vom Brucker Vereinsvorstand Jürgen Hoffmann an die Stadt Wangen und den Trachtenverein zelebriert. Gekrönt wurde das Wochenende mit dem Festgottesdienst und anschließendem Festumzug mit Schirmherr Ministerpräsident Dr. Markus Söder am Sonntag bei heißen Temperaturen. Dieser lobte die Veranstalter und die Teilnehmer: „Jeder, der Tracht trägt, ist ein Botschafter der Heimat, für Kultur und ein friedliches Zusammenkommen.“

Der Trachtenverein D'Argentaler Wangen lädt heute schon zum Deutschen Trachtenfest am 7. bis 9. Juni 2024 in Wangen im Allgäu ein und freut sich inmitten einzigartiger Natur Traditionen und Brauchtum wieder aufleben zu lassen!