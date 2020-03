Totalschaden und eine Schwerverletzte bei Auffahrunfall in Wangen

Auf der Talstraße in Kernaten ist es am Montagnachmittag zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Zwei Personen wurden laut Polizei bei dem Unfall verletzt, eine davon schwer.

Gegen 16.45 Uhr übersah ein 45-jähriger Skoda-Fahrer, der auf der Kreisstraße K 8002 von Primisweiler in Richtung Schomburg unterwegs war, dass eine 33-jährige Mini-Fahrerin kurz vor der Einmündung Kernaten verkehrsbedingt anhielt. Der 45-Jährige erkannte dies zu spät, fuhr nahezu ungebremst auf das Heck des Mini auf und schob und diesen auf den davorstehenden VW, der nach links in Richtung Kernaten abbiegen wollte. Die 33-jährige Mini-Fahrerin wurde schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 45-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt, die beiden VW-Insassen blieben unverletzt. An den drei am Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 25 000 Euro.