Torspektakel endet mit erneuter MTG-Niederlage

Die Handballer der MTG Wangen haben auch das letzte von drei aufeinanderfolgenden Heimspielen in der Württembergliga Süd verloren und im sechsten Saisonspiel bereits die fünfte Niederlage kassiert. Beim 34:35 (15:15)-Spektakel am Samstagabend vor 400 Zuschauern in der Argensporthalle versäumten es die Allgäuer aber nur knapp, dem neuen Tabellenführer TSV Heiningen den ersten Verlustpunkt beizubringen. „Die Leistung war in Ordnung, es war auf jeden Fall eine Steigerung“, sagte ein nach der mitreißenden Begegnung stimmlich angeschlagener MTG-Trainer Sebastian Staudacher. „Aber es sind am Ende trotzdem null Punkte. Wenn du 35 Gegentore bekommst, dann gewinnst du selten ein Heimspiel.“

In seinem Grußwort zum Spiel hatte MTG-Abteilungsleiter Matthias Vetter angesichts der drei vorausgegangenen, womöglich vermeidbaren Niederlagen gegen Deizisau, Lauterstein und Hegensberg-Liebersbronn deutliche Worte gefunden. Er forderte von seinen Führungsspielern, voranzugehen und in Sachen Einsatz und Motivation ein Vorbild zu sein. So startete die MTG mit nahezu komplettem Kader entschlossen in die Partie und lag in der vierten Minute mit 3:1 in Führung. Dank mehrerer Paraden von Torhüter Sebastian Nerger, einem Überzahltreffer von Elia Mayer ins leere TSV-Tor sowie effektiver Lösungen im Offensivspiel drehte Wangen einen 4:6-Rückstand mit fünf Treffern in Folge in eine 9:6-Führung und hielt den Drei-Tore-Vorsprung bis zum 13:10 in der 23. Minute. Die Gäste, bei denen mit dem vor der Saison aus Deizisau gekommenen Spielmacher Patrick Kleefeld zwischenzeitlich der entscheidende Faktor im TSV-Spiel auf die Platte gekommen war, schafften erneut die Wende, ehe David Paul drei Sekunden vor der Pausensirene zum 15:15 ausglich.

Die zweite Halbzeit hatte es in sich und verwandelte die Halle endgültig in ein Tollhaus. In nur 30 Minuten fielen 39 Tore – so viele wie beim 18:21 gegen Hegensberg-Liebersbronn im gesamten Spiel.

Heiningens Kreisläufer trumpft groß auf

Ständig wechselte die Führung, doch die erfahrenen, abgeklärt spielenden Gäste hatten noch ein Ass im Ärmel: Kreisläufer Erik Rummel ließ sich zuweilen auch von zwei Wangener Abwehrspielern nicht bändigen und brauchte für seine sechs Treffer nur elf Minuten. „Er macht das gut, aber wir verteidigen es auch schlecht. Da hatten wir echt Probleme“, meinte Staudacher dazu. Und weiter: „Irgendwann haben wir es in den Griff bekommen, aber da waren schon viele einfache Tore passiert. Das macht es dann schwer, weil es für uns immer viel Kampf ist, gegen so eine Mannschaft ein Tor zu erzielen und die Heininger mit wenig Kraftaufwand einen hohen Ertrag haben.“

Den letztmaligen Ausgleich schaffte die MTG beim 31:31 in der 55. Minute, als Aaron Mayer einen Querpass-Versuch der Heininger abfing und den Gegenstoß selbst verwertete. Beim 34:31 in der 58. Minute lagen die Gäste aus dem Landkreis Göppingen das einzige Mal im gesamten Spiel mit drei Toren in Führung und sahen bereits wie die sicheren Sieger aus. In Überzahl (Kleefeld hatte wegen einer Fußabwehr eine Zwei-Minuten-Strafe kassiert) kamen die Hausherren noch einmal auf ein Tor heran, doch das bessere Ende hatte Heiningen für sich.

Nach der Niederlage gegen Hegensberg-Liebersbronn hätten die Spieler „eine gute Reaktion“ gezeigt, befand Staudacher und ergänzte: „Aber da muss noch mehr kommen. Es muss unser Selbstverständnis sein, dass diese Emotionalität und diese Leidenschaft, die wir heute gezeigt haben, dauerhaft bestehen und nicht nur, weil es gegen eine Spitzenmannschaft ging. Gegen die Mannschaften, die auf Augenhöhe mit uns sind, finde ich das noch viel wichtiger.“