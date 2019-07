Topleistungen bei der Schlussfeier des Wangener Rupert-Neß-Gymnasiums

180 Bücherpreise und damit 180 Zeugnisse mit im Durchschnitt einer Eins vor dem Komma: Die Klassenlehrer hatten bei der Schlussfeier des Rupert-Neß-Gymnasiums (RNG) jede Menge zu tun. Im Mittelpunkt standen jedoch wie jedes Jahr die besonderen, herausragenden Leistungen – auch abseits des Schulalltags.

Den vielleicht eindrücklichsten Moment bei der RNG-Schlussfeier am Dienstagabend in der Argensporthalle hatten sich die Organisatoren für den Schluss aufgehoben. Es war ein kurzer Filmausschnitt über die Deutschnachhilfe für Kinder aus Flüchtlingsfamilien. Und als Lisa Rizzo einen Jungen fragt, was der gerade macht, sagt dieser stolz „Lernspiele“ – und beide lachen. Der kleine Gänsehautmoment veranschaulichte, dass sich gute Leistungen in der Schule – mit all dem zeitlichen Aufwand, der dahinter steckt – und soziales Engagement nicht ausschließen, ja sogar sich gegenseitig ergänzen, befruchten können. Insofern war die Auszeichnung „Menschen des Jahres 2019“ für Rizzo und My Dinh nur folgerichtig. Die beiden Abiturientinnen aus der Jahrgangsstufe 2 hatten die Nachhilfe für Schüler mit Migrationshintergrund an der Ebnet-Grundschule initiiert und damit ein „bemerkenswertes Engagement“ gezeigt, wie es in der Laudatio hieß. Nicht weniger hoch einzuschätzen ist das Engagement von Thomas Achberger, der in den vergangenen Jahren die Veranstaltung „Eltern stellen ihre Berufe vor“ organisiert und etabliert hatte. Auch er wurde zum „Mensch des Jahres“, auch er erhielt in der Argensporthalle lang anhaltenden Applaus.

Eine weitere Präsentation ließ in Bildern und Videos das ablaufende Schuljahr Revue passieren. Und blickte mit den Bildern zu einer Menschenkette, die Bücher ins den fast fertig sanierten und seit kurzem vom Gerüst befreiten Altbau transportierte, auch in die Zukunft. Die Kunst sei bereits in die Räumlichkeiten unters Dach eingezogen, in den Sommerferien sollen dann die Klassenzimmer ausgestattet werden und die Verwaltung umziehen, wie Michael Roth bei der Schlussfeier auf SZ-Nachfrage sagte. „Die Sachen sind alle bestellt“, so der RNG-Schulleiter. „Ich hoffe, dass zum Schuljahrstart alles eingerichtet ist.“

Roth war es auch, der die Feier in der Argenhalle moderierte, zur Seite stand ihm Jannik Dreher aus der Jahrgangsstufe 1. Das Duo führte flott und humorvoll durch die gut zweistündige Veranstaltung und sagte dabei auch die Sonderpreise an. Den Gertrud-Haag-Bücherpreis im Bereich Sportwissenschaft überreichte Herbert Haag zunächst an Jule Ruf. Beim von der Firma Hymer-Leichtmetallbau gestifteten Förderpreis für die besten Mittelstufenleistungen freute sich Geschäftsführer Jörg Nagel einmal mehr, dass es wieder ein Schüler auf Platz eins geschafft hat. Julius Enderwitz kam auf einen Notenschnitt von 1,1, vor Annika Zell (1,4) auf dem zweiten Rang. Platz drei mit einem Schnitt von jeweils 1,5 teilen sich Kilian Enderwitz, Lisa Mair, Lara Schubkegel und Sarah Reiners. Den Motivationspreis für die höchste Steigerung von Klasse neun zu zehn ergatterte Finja Geibel, die sich von einem Schnitt von 3,1 auf 2,5 verbesserte und damit den Vorzug vor Julius Enderwitz (ebenfalls mit einer Steigerung um 0,6) erhielt. Den Abiturförderpreis für die besten Oberstufenleistungen in den Hauptfächern ergatterte Sophia Leonhardt, die ein Abitur mit der Traumnote 1,0 hinlegte. Sie hatte vor zwei Jahren auch den Hymer-Preis bekommen, macht jetzt ein freiwilliges soziales Jahr beim Rettungsdienst und will danach Medizin studieren.

Künstlerisch begleitet wurde die RNG-Schlussfeier von den Chören unter der Leitung von Stefanie Müller-Deuschle und Bernhard Ladenburger, dem Orchester (Leitung: Steffen Deuschle), dem Schülerprojekt Tanz und von Luc Rauschenbach, der die Schiller-Ballade „Der Handschuh“ vortrug. Anschließend blieb bei der Hockete im großen Schulhof noch viel Zeit für Gespräche.

Die Preise und Belobigungen am RNG

Im Rahmen der RNG-Schlussfeier 2019 wurden an 180 Schülerinnen und Schüler Preise (P) für Zeugnisdurchschnitte, die besser als 1,9 sind vergeben. Daneben gab es 214 Belobigungen (B). Diese wurden bei der Zeugnisausgabe für Zeugnisdurchschnitte von 2,0 bis 2,4 vom Klassenlehrer/in übergeben.

Klasse 5a: Maximilian Bauersmann (B), Iren Biggel (B), Luis Brongers (B), Tim Fersen (B), Joana Fischer (P), Tyler Karner (B), Elena Manica (P), Lena Meurer (B), David Ortlieb (B), Teresa Rampas (P), Janne Ratzing (B), Emma Schuler (B), Moritz Wagatha (P)

Klasse 5b: Moritz Baldauf (B), Julia Blocher (B), Silas Fontain (B), Leon Gauss (B), Lucas Herzinger (P), Corbinian Hosch (B), Mina Knöpfler (P), Felix Kreil (B), Lukas Küentzle (B), Magdalena Linke (B), Lilly Mayer (P), Paul Neumann (B), Ela Paulus (P), Pius Schmid (B), Friederike Stolzmann (P), Henriette Stolzmann (P), Julius Vetter (B)

Klasse 5c: Felix Brandstetter (B), Carina Brugger (B), Nora Dedaj (B), Chandrabhan Edelmann (B), Lukas Endraß (P), Lea Fritschi (B), Leah Fröhlich (P), Greta Fuhrmann (P), Isabelle Glaser (B), Emilia Graf (B) Hannah Gregg (P), Mark Niklas Güthling (B), Lisa Hartlage (B), Marlen Kaufmann (P), Lina Luise Löchte (B), Talea Lohmann (P), Luca Mund (B), Johannes Rasch (B), Elisabeth Stein (B), Hanno Steinhauser (B), Mira Strohhäcker (P), Kamilla Vlakhnova (P), Ana Zloteanu (P)

Klasse 5d: Amelie Ahner (B), Myranda Anku (B), Marvin Benedix (B), Greta Bernhard(P), Moritz Binger (P), Greta Böttche r(P), Pia Dentler (P), Laura Greißing (B), Viktoria Große (P), Paula Kaschke (B), Seraphina Kau f(P), Pauline Kübler (B), Carolina Lang (B), Paul Lenz (B), Hannes Meyn (P), Kristin Mößle (P),Johanna Morath (P), Emma Ochsenreiter (B), Nele Rupp (P), Franz Schlosser (P), Matilda Welte (B)

Klasse 6a: Ida Marie Baumann (P), Célestin Beemelmans (B), Leo Engler (P), Jan-Philipp Forster (P), Jade Ghazalee (P), Leon Hoffmann (P), Aléna-Marie Kersten (B), Emil Martin(B), Tim Mayländer (B), Timo Mathis Römer (B), Clara Rohn (P), Clara Schneller (P), Milena Schubkegel (P), Josia Siegler (P), Sienna Solbach (P), Luis Städele (B), Katharina Stender (B), Marc Strauß (P), Noah Turra(P)

Klasse 6b: Anna Andrä (B), Jamie Bielefeld (B), Luca Friedrich (B), Jonathan Hasel (P), Mathilde Heider (P), Nico Immler (P), Ronja Kirsner (B), Nikolai Küentzle (P), Karla Renz(P), Marina Sauter(P), Maria Schuwerk (P), Jakob Stibi (P), Javier Luis Vazquez Linares (B), Aleks Vidovic (B), Annelie Weber (B), Jola Wicker (B)

Klasse 6c: Mia Auerswald (B), Chiara Bail (B), Lydia Birk(P), Sophia Dullau (P), Dominik Hauber (B), Ida Klaus (P), Hannah Lau (B), Hannah Milz (P), Liane Müller (P), Selina Rast (P), Felix Ringena (P)

Klasse 6d: Tina Dierheimer (P), Lilith Heier (P), Hannah Hößle (P), Anna Insam (P), Ben Kränkel (B), Oliver Krez (B), Milena Mösle (P), Hannah Offenwanger (P), Sarah Paschold (P),Oskar Schick (B), Luisa Schlager (P), Felix Straub (P), Julia Teichert (B), Mira Winter (P), Johanna Wlotkowski (B)

Klasse 6e: Paul Boche (B), Gregor Böttcher (P), Franziska Breitkopf (P), Emily Eichhorn (B), Philipp Gouget (B), Lucca Grimm (B), Julia Hädicke (B), Leo Hagmann (B), Marian Koch(P), Bianca Marschall (P), Anna Prestel (B), Clara Rimmele (B), Klaudia Romanowska (B), Vianne Schratt (P), Emma Stiefenhofer (P),Greta Wüst (P), Johanna Zimmermann(P)

Klasse 7a: Robin Hartlage (B), Sofia Hofer (P), Marlene Ittner (P), Ella Jaeschke (P), Lena Kremsler (B), Juliana Lang (B), Elina Martis (P), Franz Morath (B), Jakob Müller (B), Clara Nuber (P), Pola Paterok (B), Julia Riebelmann (P), Carina Rist (B), Sophia Schmid (P), Janis Schorer (B), Lisa Späth (P), Jonathan Treffler (P), Laura Wilhelm(P)

Klasse 7b: Beverly Anku (B), Jolanda Bernhard (B), Emilia Binger (B), Jacoba Dietz (B), Julia Endraß (P), Marie Freiermuth (B), Benedikt Heider (B), Sophia Hintzen (B), Jule Knoll (B), Fabia Lingg (P), Tim Lorenz (P), Jana Müller (B), Lorenza Peter (P), Sophie Rilling (P), Mia Sonntag (P), Hendrik Späth (B), Hanna Steib (B)

Klasse 7c: Denise Marie Eder (P), Lilia Gärtner (B), Bernd Kempter (P), Lisa Marie Keppler (B), Anton Küblbeck (P), Samuel Leonhardt (P), Tim Müller (B), Monika Nägele (P), Lea Peter (P), Luca Rothäusler (P), Alexandra Rothenhäusler (B), Amelie Wanner (P)

Klasse 7d: Peer Drews (B), Eva Heim (B), Sophie Herr (B), Niklas Lang (B), Johanna Öxle (B), Nico Offenwanger (B), Sophia Piehl (P), Mario Samija (B), Julius Seyfried (B), Sina Stauß (P), Jakob Wieber (P), Emily Zirn (B)

Klasse 7e: Mara Andritsch (P), Melissa Hagspiel (B), Salome Mair (P), Dunja Müller (P), Moritz Reichart (B), Lorenz Schweighart (B), Annika Späth (B), Inga Stellmach (B)

Klasse 8a: Ida Friedrich (B), Jana Hartmann (B), Jasmin Ibelshäuer (B), Jule Johmann (B), Valentina Müller (P), Lea Rupp (B), Jan Schnell (P), Hannes Wilken (B)

Klasse 8b: Tyler Maier (B), Hanna Milich (B), Hai Dang Nguyen (P), Marius Renz (P), Marei Vötterl (B), Lara Wucher (B)

Klasse 8c: Clara Gauß (B), Elias Kaeß (B), Simon Madlener (B), Jule Wetzel (P), Raphael Zell (B), Eva Zimmerer (B)

Klasse 8d: Emily Bader (P), Mirella Cotrim Köbach (B), Joelina Fellner (P), Noah Gambach (P), Johanna Hasel (P), Luisa Kauf (P), Stella Krone (B), Franziska Leipolz (B), Magnus Pfeiffer (P), Johanna Rack (B), Lucia Schick (B), Marla Schmid (B), Hannah Schneider (P), Viktoria Stender (B), Alina Stüber (P)

Klasse 9a: Marietta Dullau (B), Helena Fehr (B), Lara Häring (B), Oliver Halligan (B), Noemi Birke Hayler (P), Joshua Lampert (P), Finja Miel (B), Lisa Pfatschbacher (B), Anastasia Schmid (B), Johanna Trevisan(P)

Klasse 9b: Robin Harlacher (B), Lina Hölzel (B), Merle Hölzel (P), Susanna Leonhardt (P), Franziska Loritz (B), Chiara Mazarin (P), Johanna Müller (B), Eva Schneller (P), Sebastian Segnitz (B), Sara Vögele (B), Tobbe Voss (B)

Klasse 9c: Salome Dietz (P), Ellen Eberle (B), Kim Fischer (B), Mia Geyer (B), Ella Heider (P), Nina Koch (P), Raoul Antonia Rehm (B), Lisa Riebelmann (B), Joschka Rohloff (B), Catarina Schröder (B), Linus Sigerist (B), Luca Sulzenbacher (B), Philipp Wiedemann(P), Lena Zeh (P)

Klasse 9d: Hannah Mae Bader (P) Marcel Beck (B), Noah Duller (P), Anna-Katharina Große (P), Carina Halbinger (P), Nina Hegele (B), Jakob Insam (B), Deren Taskin (B)

Klasse 10a: Leonie Fricker (B), Franziska Gaus (B), Nina Herold (B), Julia Kugler (B), Sophie Kugler (B), Laura Mahle (P), Sonja Prasser (P), Elisa-Marie Scheubel (B), Adriane Sohler (P), Max Weber (B)

Klasse 10b: Alina Eder (P), Julius Enderwitz (P), Lotte Engler (B), Maximilian Müller (P), Amélie Pfeffer (P), Anselm Schmid (B), Anna-Theresa Schrade (B), Timon Voss (B), Daniel Wilhelm (B), Julia Wittmann (B)

Klasse 10c: Jonas Bader (P), Julian Bock (B), Milena Geyer (P), Anna Klaric (P), Emilia Klaus (B), Leon Pfeiffer (B), Elias Preuschl (P), Jakob Reichart (B), Lucas Rohloff (B), Manuel Schupp (B), Felix Sollner (B)

Klasse 10d: Kilian Enderwitz (P), Lea Sophia Hestner (B), Lisa Mair (P), Lara Schubkegel (P), Lena-Sofie von Neukirch (P), Maximilian von Neukirch (P), Annika Zell (P), Valentin Zettler (P)

Klasse 10e: Antonia Ebert (B), Charlotte Lucia Gärtner (B), Valentin Heider (B), Rieke Nuber(P), Anita Carla Olarescu (B), Sarah Reiners (P), Oliver Schabka (B), Lilly Städele (B), Anna Stibi (P), Anna Stiller (B), David Stüber (P), Luca Thiel (B), Sophia Weidinger (P)

Jahrgangsstufe 1: Rita Baladi (B), Kinneret Dalumpines (B), Pia Damson (B), Marco Deuritz (B), Max Dörfer (B), Jannik Dreher (P) Maximilien Eiser (P), Analisa Eller (B), Enis Fejza (B), Nina Gambach (P), Amelie Hane (B), Lukas Harlacher (B), Moritz Hartmann (P), Laila Svetlana Haug (P), Salome Hayler (P), Leonie Heider (P), Chiara Herrmann (B), Emelie Hidar (B), Priska Keller (P), Leonie Kleiner (P), Maria Christin Kloß (P), Vanessa Krämer (P), Claudius Ladenburger (P), Bastian Lutz (P), Marlene Meßmer (B), Frauke Miel (B), Celine Müller (P), Milena Netzer (P), Luca Przirembel (B), Anna Rädler (P), Chiara Rombach (P), Helen Ruf (B), Clara Sofia Schalekamp (B), Theresa Schmitz (P), Cleofee Schnell (P), Lena Schuwerk (B), Pia Schwarz (B), Judith Schweizer (B), Matthias Steidele (P), Marla Steinhauser (B), Moritz von Strempel (P), Leonard Wahn (B), Chiara Wetzel (P), Nathalie Widmann(P), Ruben Wilmsen (B)