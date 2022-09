Toller Saison Abschluss der SGN-Kinderschwimmen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Immer am letzten Freitag, bevor das Freibad schließt, organisiert das Trainerteam um Steffi Wunderle noch einen besonderen Abschluss für die vielen Schwimmkinder der SG Niederwangen. Über 60 Kinder lösten spielerisch die Stationen im Freibad, ehe sie als Belohnung einen Pommes-Gutschein einlösen durften. Dabei mussten sie lustige Sachen wie Rutschen mit Grimasse, Sprung vom Ein-Meter-Brett, Weittauchen und Weitschwimmen, Sprint ums mittlere Becken und Liegestützen meistern.

Der Sommer ist nun vorbei und wir freuen uns, knapp 80 Kinder im Wintertraining in der Fachklinik ab Oktober begrüßen zu dürfen! Dies ist der vor allem durch die sechs Haupttrainern, die dieses Jahr alle einen großen erste Hilfe Kurs und einige noch den silbernen Rettungsschwimmer absolviert haben, möglich. Die Kinder werden in vier Gruppen - je nach Leistung - eingeteilt. „Wir hoffen sehr, dass das Bad über den Winter geöffnet bleibt und wir vielen Kindern das so wichtige Schwimmtraining ermöglichen können“, so Wunderle.