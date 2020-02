Toastbrot qualmt - Feuerwehr kommt

Toastbrot hat in der Nacht zu Freitag in der Oberschwabenklinik in Wangen einen Brandalarm ausgelöst.

Kurz vor 2 Uhr wurde die Nachtruhe von dreizehn Angehörigen der Wangener Feuerwehr laut Polizeibericht rapide unterbrochen. Die Einsatzkräfte mussten mit zwei Fahrzeugen zum örtlichen Klinikum ausrücken. Dort hatte eine Mitarbeiterin in unmittelbarer Nähe eines Brandmelders Toast gebacken. Der dabei entstandene Qualm reichte aus, den Brandmelder zu aktivieren. Gebrannt hat es nicht.