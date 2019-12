Toast verursacht eine Rauchvergiftung

Weil ein Toaster in der Küche einer Wohnung im Argenweg in Neuravensburg falsch bedient wurde, sind am Dienstag gegen 9 Uhr zum Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren aus Wangen und aus Neuravensburg ausgerückt. Die Fehlbedienung des Geräts führte laut Polizei zur Verkohlung des Toastes und zur Verrauchung der Wohnung. Die 79-jährige Bewohnerin erlitt eine leichte Rauchvergiftung und wurde vor Ort durch einen Notarzt versorgt. Der Einsatz der Feuerwehr beschränkte sich auf die Entlüftung der Wohnung. Ein Brandschaden entstand nicht.