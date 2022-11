Tischtennis: SV Deuchelried bleibt Tabellenführer

Siege und Niederlagen hat es bei den Tischtennisspielern des SV Deuchelried gegeben. Die Damen I unterliegen in der Verbandsoberliga in Herrlingen deutlich. Die Herren I dominierten auch gegen den SSV Reutlingen in der Verbandsliga. Die Herren II punkteten in der Landesklasse doppelt in Meckenbeuren. Die Herren III stürzten den Tabellenführer der Bezirksklasse.

Verbandsoberliga Gruppe 2, Damen: TSV Herrlingen II – SV Deuchelried I 8:2: In den Doppeln wurden noch die Punkte geteilt. Annika Netzer und Franziska Marb (0:3) unterlagen Maike Lenz und Kathrin Kuhn. Anne Dufner und Anja Egeler (3:1) setzten sich gegen Corinna Pawlitschko und Edith Karl durch. Nun folgte eine Reihe an Spielen die jeweils in den Entscheidungssatz gingen und am Ende auf die Herrlinger Seite kippten. Die Deuchelrieder Damen rutschten damit in der Tabelle auf Rang sechs ab.

Verbandsliga-Süd, Herren: SV Deuchelried I – SSV Reutlingen I 9:1: Daniel Reisch und Constantin Richter (3:0) holten ihr Doppel gegen Marco Kieselbach und Tobias Nagel. Christoph Dreier und Leo Kempter (1:3) kamen nach gewonnenem ersten Satz gegen das gegnerische Spitzendoppel Moritz Sefried und Thomas Sefried nicht mehr zum Zug und unterlagen. Markus Schupp und Tomas Szabo (3:2) dominierten die ersten beiden Sätze gegen Jonas Reisser und Markus Metzger, die sich jedoch zurückkämpften. Daniel Reisch (3:0) wusste sich gegen den Routinier Thomas Sefried zu behaupten. Christoph Dreier (3:2) setzte sich nach fünf Sätzen gegen den starken Moritz Sefried durch. Constantin Richter (3:0) erhöhte auf 5:1. Markus Schupp (3:1) fand nach etwas holprigem Start immer besser in die Partie. Tomas Szabo hatte im Finish das bessere Händchen. Leo Kempter (3:1) fand gut in die Partie gegen Thomas Nagel. Daniel Reisch (3:1) beendete gegen Moritz Sefried vorzeitig die Partie. Mit 14:0 Punkten steht Deuchelried weiter an der Tabellenspitze.

Landesklasse, Herren: TSV Meckenbeuren I – SV Deuchelried II 6:9: Florian Joos und Mathias Gruber (3:0) bezwangen Florian Senf und Fabian Klieschies. Jakob Graf und Michael Wetzel (3:0) besiegten Ognien Karanovic und Johannes Frommlett zum 2:1. Karl Dachs (2) dominierte im Spitzenpaarkreuz. Leo Kempter (1) holte sich das Match gegen Florian Senf. Florian Joos (1) konnte eine Partie gegen Fabian Klischies für sich verbuchen. Jakob Graf (2) dominierte gegen Joachim Senf und Johannes Frommlett. Den Siegpunkt erzielte Michael Wetzel (1) gegen Johannes Frommlett.

Bezirksklasse, Herren: SG Scheidegg I – SV Deuchelried III 7:9: Beim bisher verlustpunktfreien Tabellenführer in Scheidegg entführten die Deuchelrieder beide Punkte und setzen sich in der Spitzengruppe fest. Alle vier Doppel gingen über fünf Sätze. Simon Malik und Peter Fuchs hielten Peter Brunner und Aaron Dornhäuser nieder. Lorenz Bretzel besiegte Udo Seißinger (3:2). Das gleiche schaffte Simon Malik in drei Sätzen. Roman Kleiner (3:1) holte das Match gegen Markus Kuczmann. Peter Fuchs war gegen Christian Freudig (3:0) und Markus Kuczmann (3:1) doppelt erfolgreich. Stefan Fuchs steuerte einen Zähler gegen Stefan Kasper (3:0) bei, ebenso wie Franz Günther (3:0).

Die weiteren Ergebnisse: Kreisliga A-Allgäu, Herren: TV Isny II – SV Deuchelried IV 9:4, Bezirksliga, Senioren: TSG Leutkirch I – SV Deuchelried I 1:6, Bezirksklasse, Senioren: SV Neuravensburg I – SV Deuchelried II 5:5, Kreisliga B, Jungen U18: SV Deuchelried II – TSG Lindau-Zech I 8:2, Bezirksklasse, Mädchen: SV Amtzell II – SV Deuchelried II 0:10, Kreisliga A, Mädchen U18: SV Amtzell III – SV Deuchelried III 4:6.