Tischtennis: Niederlage für gebeutelte Deuchelrieder

Für die erste Tischtennismannschaft des SV Deuchelried gab es am vergangenen Wochenende nichts zu holen. Im Verbandsoberligaspiel beim VfL Sindelfingen unterlag der ersatzgeschwächte SV mit deutlich 2:9. Die anderen Herrenteams des Vereins fuhren Siege ein.

Verbandsoberliga Gruppe 2, Herren: VfL Sindelfingen – SV Deuchelried 9:2. – In der Vorwoche hatte das Team mit einer weiteren Verletzung von Markus Schupp den dritten Ausfall zu beklagen und ist regelrecht gebeutelt. Somit war die Fahrt nach Sindelfingen mit keinen großen Erwartungen verbunden. Immerhin nahm nach längerer Verletzungspause erstmals wieder Christoph Dreier am Wettkampfgeschehen teil. Die Punkte in der letztlich einseitigen Begegnung erzielten das Doppel Daniel Reisch / Constantin Richter (3:1) und Richter im Einzel (3:1).

Verbandsoberliga Gruppe 2, Damen: TSV Herrlingen II - SV Deuchelried I 9:4. – Die Damen mussten ohne ihre Nummer 1 in Herrlingen an die Platten und waren trotzdem bis zum Stand von 3:3 gut im Spiel, in der Folge dominierte aber der TSV die Partie. Anja Egeler/Annika Netzer (3:2) punkteten im Doppel. Einzelzähler erspielten Agnieszka Ochmann (2) und Netzer (1).