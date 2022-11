Tischtennis-Landesliga: Lokalderby endet 8:8-Unentschieden

Der TTC Wangen hat seine Heimstärke unter Beweis gestellt und drei Siege gefeiert. Beim Tabellenzweiten der Landesklasse, SV Deuchelried II, gab es zudem ein Unentschieden.

Herren, Verbandsliga-Süd: SV Schemmerhofen I - SV Deuchelried I 3:9: In den Doppeln gab es ein kalkuliertes 2:1. Christoph Dreier und Mathias Gruber (0:3) bezogen gegen Benjamin Sabo und Manuel Sabo die erwartete Niederlage. Daniel Reisch und Constantin Richter (3:0 gegen Martin Wenger und Alexander Zgorzelski) und Tomas Szabo und Leo Kempter (3:1 gegen Peter Rodi und Felix Bächtle) stellten auf 2:1. Christoph Dreier (0:3) war gegen Benjamin Sabo nur in Satz eins auf Augenhöhe und Daniel Reisch (3:1) brachte sein Spiel gegen Manuel Sabo sicher ins Ziel. Tomas Szabo (3:2) holte sich sein Match und Constantin Richter (3:0) feierte einen klaren Sieg gegen Alexander Zogorzelski. Beim Stand von 5:2 dominierte Mathias Gruber (3:0) Peter Rodi und Leo Kempter (3:0) ließ Felix Bächtle keine Chance. Daniel Reisch (3:2) war im Spitzen-Einzel im Entscheidungssatz sicherer Sieger und erhöhte auf 8:2. Christoph Dreier (1:3) musste sich Manuel Sabo beugen. Constantin Richter (3:2) machte gegen Martin Wenger den Deckel drauf. Mit 12:0 Punkten steht das Team weiter an der Tabellenspitze.

Herren, Landesklasse: TTC Wangen I – TV Langenargen 9:2: Mit drei Doppelsiegen legte Wangen den Grundstein zum klaren Erfolg. Kunert/Halder, Stocker/Vochezer und Sohler/Kunkel waren ungefährdet. Simon Kunert dominierte Cornelssen, während Stefan Halder gegen den starken Romer alle drei Sätze knapp abgeben musste. Neuzugang Martin Stocker holte gegen Wieland einen verdienten 3:1-Erfolg, während Philipp Sohler gegen Sauter nicht seine Normalform abrufen konnte. Vier weitere Einzelsiege im Anschluss durch Marcel Kunkel, Karl Vochezer, Simon Kunert und Stefan Halder stellten den klaren Sieg sicher.

Herren, Landesklasse: SV Deuchelried II - TTC Wangen I 8:8: Beim Tabellenzweiten Deuchelried holte Wangen im Abendspiel nach einem 4:1-Rückstand noch einen verdienten Punkt. Alle drei Eingangsdoppel gingen an die Gastgeber, danach holte Stefan Halder gegen Karl Dachs mit einem 3:2-Erfolg den ersten Punkt. Simon Kunert musste dem jungen Kempter zum knappen Sieg gratulieren. Philipp Sohler und Martin Stocker holten gegen Joos und Gruber beide Punkte. Ersatzmann Ast unterlag Wetzel, Marcel Kunkel beherrschte Fuchs. Simon Kunert bezwang in seinem zweiten Einzel Dachs, während Stefan Halder dem talentierten Kempter unterlag. Martin Halder unterlag mit 2:3 gegen Joos. Zwei Siege von Philipp Sohler und Marcel Kunkel brachten den 7:7-Zwischenstand, danach konnte Andreas Ast die 8:7-Führung der Gastgeber nicht verhindern. Im Schlussdoppel gelang Halder/Kunert ein 3:2-Erfolg über Dachs/Kempter.