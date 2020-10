Tischtennis-Herren des SV Deuchelried jubeln über Siege

Vier Spiele, vier Siege: Die Tischtennis-Herrenteams des SV Deuchelried waren siegreich unterwegs, die zweite SVD-Damenmannschaft unterlag dagegen beim SC Staig.

Württembergliga, Herren: VfL Kirchheim II - SV Deuchelried 3:9: In einem intensiven Spiel legten die Allgäuer in der ersten Hälfte der Begegnung den Grundstein für den Sieg. Da gelang ihnen nämlich, viele Partien für sich zu entscheiden und dabei teilweise Rückstände wieder zu egalisieren. „In der Folge lief es mit dem Aufwind deutlich glatter und die Moral des Gegners war gebrochen“, teilt der Verein mit. Mit Daniel Reisch, Constantin Richter, Christoph Dreier und Karl Dachs behielten insgesamt vier Deuchelrieder in allen Begegnungen die Oberhand. Im Doppel siegten Reisch und Richter genauso wie Dreier und Dachs mit 3:0. Dachs gelang dann auch, sich im Einzel gegen Manfred Scholdt mit 3:0 zu behaupten. Enger gestalteten Reisch, Richter und Dreier ihre ersten Einzelduelle: Alle drei Deuchelrieder durften am Ende aber über einen 3:2-Erfolg jubeln. Ihr nächstes Einzel gewannen Daniel Reisch (3:1) und Christoph Dreier (3:0) dann souveräner. Den neunten Punkt für den SVD sicherte Marc Metzler (3:0), der ansonsten zwei Niederlagen einstecken musste. Zunächst verlor er das Doppel mit Markus Schupp gegen Markus Holzer und Daniel Gelfert (2:3). Im seinem ersten Einzel unterlag er in der Verlängerung des fünften Satzes gegen Markus Holzer. Zudem musste Schupp Kirchheims Michael Hohl zu einem 3:1-Sieg gratulieren. Die nächste Partie bestreitet der SVD am Samstag um 19 Uhr gegen die DJK Sportbund Stuttgart.

Die weiteren Ergebnisse:

Kreisliga A, Herren: SV Deuchelried III – SV Amtzell III 9:6

Kreisliga B, Herren: SV Deuchelried IV – TTF 81 Schomburg 9:5

Kreisliga C, Herren: AV Amtzell IV - SV Deuchelried V 4:9

Landesliga, Damen: SC Staig - SV Deuchelried II 8:3