Tischtennis: Ersatzgeschwächte Deuchelrieder unterliegen der FT Freiburg

Die Personalsituation beim SV Deuchelried ist weiter angespannt. Und das wirkt sich auch auf die Ergebnisse in der Tischtennis-Verbandsoberliga aus: Im Heimspiel gegen die FT Freiburg 1844 II unterlagen die Deuchelrieder mit 2:9. Auch die dadurch ersatzgeschwächte zweite Mannschaft musste eine Pleite einstecken. Unterdessen zog der TTC Wangen in die nächste Bezirkspokalrunde ein.

Verbandsoberliga: SV Deuchelried – FT 1844 Freiburg II 2:9. – Die Verletztenmisere des SV Deuchelried hat Bestand. Auch im Spiel gegen die Breisgauer musste der SVD auf drei Akteure der zweiten Mannschaft zurückgreifen. Im Doppel zeigte das SVD-Spitzendoppel Daniel Reisch/Constantin Richter (3:1) die gewohnte Stärke. Ganz eng waren Tomas Szabo/Jakob Graf (1:3) an ihren Gegnern dran, sie unterlagen nur mit vier Bällen Differenz. Freiburg zeigte dann aber Durchsetzungskraft und zog im ersten Durchgang auf 8:1 davon. Im Spitzeneinzel bezwang Daniel Reisch (3:1) noch Stefan Hugger, bevor die Freiburger die Begegnung wie erwartet zu ihren Gunsten abschlossen.

Landesklasse: SV Deuchelried II – SV Amtzell II 6:9. – Nun hat es die zweite Deuchelrieder Mannschaft im Spitzenspiel gegen Amtzell auch erwischt. Nur Tomas Szabo (2) und Jakob Graf (2) riefen laut Mitteilung ihre Form ab. Bereits in den Doppeln geriet Deuchelried in Rückstand (1:2) – nur Tomas Szabo/Jakob Graf (3:1) gewannen. Neben den jeweils doppelt punktenden Szabo und Graf holte nur noch Dirk Bernhard einen Punkt. Somit ist die Spitzengruppe der Liga auf vier Teams angewachsen, da sich auch Rissegg wieder mit Leutkirch in Schlagdistanz befindet.

Bezirksklasse: SV Neuravensburg – TTC Wangen II 4:9. – Auch vom erstmals in Bestbesetzung angetretenen Tabellenschlusslicht SV Neuravensburg ließ sich Tabellenführer Wangen II nicht stoppen. Überragender Akteur auf Wangener Seite war Manfred Gelle, der beide Einzel im vorderen Paarkreuz gewann und mit Karl Vochezer im Doppel siegte. Harnoss/Frantz siegten, Fricker/Ast unterlagen. Beim Stand von 3:3 holten Andreas Fricker, Andreas Ast, der weiter ungeschlagene Klaus-Peter Frantz, Karl Vochezer und Manfred Gelle bis zum 8:3 fünf Einzelsiege in Folge. Nach einer Niederlage von Mannschaftsführer Andreas Fricker beendete Reinhard Harnoss mit einem klaren Sieg das Spiel zum 9:4.

Bezirkspokal: TTC Wangen II – SV Etttenkirch II 4:1. – Nach der Auftaktniederlage durch Klaus-Peter Frantz setzte sich Wangen mit starken Auftritten durch. In drei Spielen siegten die Wangener mit 3:2. Zuerst setzte sich Reinhard Harnoss durch, parallel siegte Andreas Ast im Entscheidungssatz. Im Doppel holten Harnoss/Frantz den nächsten knappen Erfolg. Im letzten Einzel siegte Klaus-Peter Frantz mit 3:1.

Frauen-Verbandsoberliga: TV Rechberghausen – SV Deuchelried 8:4. – Beim Spitzenteam TV Rechberghausen zeigten die Deuchelriederinnen eine kämpferisch gute Leistung, mussten aber der teilweise besseren individuellen Stärke der Gastgeberinnen mit ihrer überragenden Spitzenspielerin Chen Hong Tribut zollen. Die Deuchelrieder Punkte holten Agnieszka Ochmann (2), Anne Dufner (1) und Anja Egeler (1).

Frauen-Landesliga: SC Staig – SV Deuchelried II 2:8. – Im Kellerduell der Landesliga setzten sich die besser besetzten Deuchelriederinnen klar durch. Neben drei kampflosen Punkten setzten sich Kathrin Metzler (2), Tabea Lieble (1), Laura Lehle (1) und Franziska Marb (1) durch. Somit distanzierte sich der SVD erst mal von den Abstiegsrängen.