Tischtennis: Drei Siege und eine Niederlage am letzten Spieltag

Die Tischtennisspieler des TTC Wangen haben am letzten Spieltag vor der Winterpause nochmal überzeugt. Lediglich die Herren der Kreisliga D verloren eine Partie.

Herren, Landesklasse: TTC Wangen I – TSV Meckenbeuren 9:3. Gegen den Tabellensiebten brauchte die gut aufgelegte Sechs des Tabellendritten TTC Wangen knapp zweieinhalb Stunden um einen klaren Heimsieg einzufahren. Drei Spieler des TTC blieben in dieser Auseinandersetzung ungeschlagen, im Einzel und im Doppel. Überragend war die Wangener Nummer eins Simon Kunert mit zwei klaren Siegen (14:4 Bilanz), der auch im Doppel mit Stefan Halder dominierte. Neuzugang Martin Stocker holte zwei klare 3:0-Einzelsiege. Im Doppel besiegte er zusammen mit Markus Rossbach-Hitzeroth das Spitzendoppel des Gastes mit 3:2. Philipp Sohler siegte zuerst im Doppel mit Marcel Kunkel 3:2, ehe er im Einzel mit einem klaren Erfolg seine Bilanz auf 14:2 ausbaute. Die Gegenpunkte mussten Stefan Halder mit einer knappen 2:3-Niederlage, Marcel Kunkel, der sich über seine 9:11-Niederlage im fünften Satz ärgerte, und Markus Rossbach-Hitzeroth gegen einen starken Gegner zulassen.

Herren, Bezirksliga: TTC Wangen II – TSG Leutkirch II 9:3. Mit drei Doppelerfolgen durch Bächstädt/Fricker, Kreutzer/Harnoss und Vochezer/Gelle zu Beginn legte der Tabellenvierte Wangen (9:7) den Grundstein zum späteren klaren Erfolg gegen den Tabellenachten Leutkirch. Frank Bächstädt holte zwei Einzelerfolge, während Günther Kreutzer seine Satzchancen nicht nutzen konnte und zweimal als Verlierer vom Tisch ging. Besser machte es Karl Vochezer in beiden Einzeln, während die beiden Wangener Manfred Gelle und Andreas Fricker bei ihren Siegen nicht ans Leistungsmaximum mussten. Reinhard Harnoss war mit seiner Niederlage gegen einen starken Gegner verantwortlich für den dritten Gegenpunkt.

Herren, Kreisliga D: SV Beuren – TTC Wangen IV 9:4. Nicht in Bestbesetzung musste die vierte Mannschaft in Beuren eine klare 4:9-Niederlage akzeptieren. Nach den Eingangsdoppeln führte Wangen noch 2:1 durch Erfolge von Madlener/Hayer und Geiger/Lang, doch in den Einzeln gelangen nur dem überragenden Michael Pfister in beiden Einzeln klare Siege.

Herren, Kreisliga D: TTC Wangen IV – SV Deuchelried VI 9:2. Eine tadellose Leistung zeigte das Team Wangen IV gegen den bisher ungeschlagenen Tabellenführer Deuchelried VI und belegte am Ende der Vorrunde mit 8:4 Punkten Tabellenplatz zwei, der am Ende der Saison zum Aufstieg berechtigen würde.