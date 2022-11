Tischtennis: Deuchelrieder Frauen fehlt nur eine Nuance

Äußerst knapp unterliegt die erste Damenmannschaft des SV Deuchelried gegen Altenmünster in der Verbandsoberliga. Das erste Herrenteam gewinnt indes das Spitzenspiel in Böblingen.

Verbandsoberliga Gruppe 2, Damen: SV Deuchelried I – VfR Altenmünster I 6:8. Gegen den Tabellennachbarn Altenmünster (Crailsheim) fehlte nur eine Nuance um das mögliche Remis zu erzielen. Schon in den Doppeln hatte Altenmünster das bessere Ende für sich, als sie beide Matches im Entscheidungssatz verbuchten. Folgend drehten Anne Dufner (3:1 gegen Alexandra Dollmann), Agnieszka Ochmann (3:1 gegen Verena Theumer) und Anja Egeler (3:1 gegen Luisa Stegmeier) das Spiel. Doch die Gäste konterten mit zwei klaren Siegen durch Melanie Humboldt (3:0 gegen Tabea Lieble) und Verena Theumer (3:0 gegen Anne Dufner) zum 3:4. Postwendend stellte Agnieszka Ochmann (3:2) gegen Alexandra Dollmann nochmals den Gleichstand her. Aber Anja Egeler (1:3) musste sich Melanie Humboldt beugen. Tabea Lieble (0:3) konnte Luisa Stegmeier nicht halten. Folgend musste Anja Egeler (1:3) auch Verena Theumer ziehen lassen. Beim Stand von 4:7 kämpften Anne Dufner (3:0 über Melanie Humboldt) und auch die in dieser Partie ungeschlagene Agnieszka Ochmann (3:2 gegen Luisa Stegmeier) das Team wieder ins letzte entscheidende Spiel zurück. Hier lag Tabea Lieble gegen Alexandra Dollmann (2:3) schon 2:1 vorn, unterlag aber im Entscheidungssatz mit zwei Bällen Differenz.

Verbandsliga-Süd, Herren: SV Böblingen I - SV Deuchelried I 6:9. Beim Topspiel in Böblingen traf man auf einen erstmals kompletten Gastgeber. In den umkämpften Doppeln konnte der SVD dann gleich den ersten Bigpoint setzen als Christoph Dreier und Leo Kempter (3:2) das Einserdoppel (Tim Kimmerle und Hassan Hosseini) schlagen konnten und auch Daniel Reisch und Constantin Richter (3:2) nach zahlreichen Rückständen gegen Luis Hornstein und Pascal Timke erfolgreich waren. Markus Schupp und Tomas Szabo (1:3) verpassten knapp den Entscheidungssatz. Christoph Dreier (0:3) und Daniel Reisch (2:3) mussten dem Böblinger Luis Hornstein gratulieren. Constantin Richter (3:2 nach abgewehrten Matchbällen) und Markus Schupp (3:2) kämpften jeweils im fünften Satz Hassan Hosseini nieder. Beide hatten auch Gordon Vogt jeweils mit 3:0-Sätzen im Griff. Anschließend konnte Böblingen zunächst doppelt punkten als Leo Kempter (1:3) gegen Toptalent Pascal Timke und auch Tomas Szabo (1:3) gegen Jan Thomas Kronich jeweils in Satz vier das Spiel verloren. Leo Kempter (3:1) war es, der im abschließenden Einzel gegen Jan Thomas Kronich den Sack zumachte. Somit kommt es am Sonntag, 11 Uhr zum Spitzenkampf des SVD (16:0) in der Deuchelrieder Sporthalle gegen den schärfsten Verfolger TTF Altshausen I (12:2).

Landesliga Gruppe 4, Damen: SV Deuchelried II - SV Pfahlheim I 8:2. Ein guter Start des SVD-Quartetts ebnete den Weg zum Sieg. Ute Thierer und Nina Handlos (3:0) sowie Franziska Marb und Isabel Bächstädt (3:2) verbuchten beide Eingangsdoppel. Ute Thierer (1), Nina Handlos (2), Franziska Marb (1) und Isabel Bächstädt (2) punkteten allesamt.

Die weiteren Ergebnisse: Kreisliga A-Allgäu, Herren: SV Deuchelried IV – SV Neuravensburg II 2:9. Kreisliga C-Allgäu, Herren: SV Deuchelried V – TSG Bad-Wurzach II 9:7. Kreisliga D-Allgäu, Herren: SV Deuchelried VI - TTF Kißlegg III 9:7. Bezirksliga, Senioren: SV Deuchelried I – SV Bergatreute I 6:1. Bezirksklasse, Senioren: SV Deuchelried II - TSV Meckenbeuren II 5:5. Kreisliga A, Jungen U18: SV Deuchelried I SV Amtzell I 4:6. Bezirksklasse, Mädchen: SG Christazhofen I - SV Deuchelried II 2:8. Kreisliga A, Mädchen U18: SV Deuchelried III – SG Aulendorf II 0:10.