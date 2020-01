Timo Horelt steht ganz oben auf dem Podest

Timo Horelt von der SGN im Skilanglauf hat mit einem Sieg und einem vierten Platz beim Deutschen Schülercup überzeugt. Durch diese Ergebnisse steht er auf Platz zwei in der Gesamtwertung.

Die Skilanglaufschüler aus ganz Deutschland der Jahrgänge 2005 und 2006 trafen sich zum ersten Wochenende von dreien, mit insgesamt sechs Wettkämpfen zur Cupwertung. Im Langlaufstadion in Reit im Winkel fanden spannende Wettkämpfe auf perfekt präparierten Loipen statt.

Für die SG Niederwangen ging Timo Horelt auf die Loipe. Am Freitagabend stand ein Sprintrennen in der freien Technik auf dem Programm. Es wurde ein Prolog mit 2,2 Kilometern auf zwei Runden gelaufen. Auf der sehr schnellen Loipe lief Horelt von Anfang an volles Tempo, das er ohne Sturz und Rangelei auf der sehr engen Strecke bis ins Ziel durchhalten konnte. Mit 4:52,6 Sekunden konnte er sich den Sieg in seiner Altersklasse sichern. Das Besondere daran ist, dass er sich den ersten Platz mit einem Läufer aus Bayern teilt, der genau zeitgleich die Ziellinie überquert hat.

Am Samstag ging es in der klassischen Technik auf die Langdistanz. In der Klasse U15 mussten 7,2 Kilometer auf sieben Runden verteilt, bewältigt werden. Das Wachsteam rund um die Betreuer des Baden-Württembergischen Skiverbandes zauberte wieder schnelle Ski, sodass einem guten Ergebnis nichts im Weg stand. Gestartet wurde im Einzelstartverfahren nach den Platzierungen in der Cup Wertung. Timo konnte das hohe Tempo gut durchalten und konstante Rundenzeiten laufen. Am Ende verfehlte er nur knapp das Siegerpodest und kam auf Platz vier.