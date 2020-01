Timo Horelt läuft zur schwäbischen Meisterschaft

Bei den schwäbischen Schülermeisterschaften im Skilanglauf hat Timo Horelt von der SG Niederwangen in seiner Altersklasse gewonnen. Der 15-Jährige war schon als Favorit ins Rennen gegangen und wurde dieser Rolle im Schwarzwald auch gerecht.

Der Schneesituation geschuldet wurde die Meisterschaft auf den Notschrei im Schwarzwald verlegt. Dank der drei Zentimeter Neuschnee in der Nacht zum Samstag fanden die etwa 150 Langlaufsportler aus dem Verbandsgebiet Württemberg ordentliche Bedingungen vor. Die SG Niederwangen war mit zwölf Sportlern und den Betreuern Maxima Frei und Michi Höß am Start.

Die beiden Jüngsten, Luise Stebel und Jonathan Cöster, belegten in der S11 die Plätze vier und fünf. Laura Burger wurde in der S12 Siebte. Fiona Hohmann hatte laut Mitteilung zwar mit dem Klassensieg geliebäugelt, es waren aber doch zwei Konkurrentinnen in der S13 schneller. Ihre SGN-Vereinskollegin Hannah Coester landete auf Platz vier. In der S14/15 ging es um den Schülertitel, Fabienne Klunker wurde nach einem starken Rennen Fünfte.

Der 15-jährige Timo Horelt hatte aufgrund seiner derzeitigen Form die Favoritenrolle zugesprochen bekommen. Er setzte sich schließlich auch mit gut sechs Sekunden vor seinen 13 Mitkonkurrenten durch. Damit durfte er die Meisterskinadel als schwäbischer Meister in Empfang nehmen. Sein Bruder Florian Horelt wurde auf der recht anspruchsvollen acht Kilometer langen Strecke Zweiter in der Jugend 18. Julia Metzler und Annika Theobold waren die einzigen Starterinnen in der U20 – so war auch der Einlauf.

Tobias Horelt als überlegener Sieger der U20 lief die drittschnellste Zeit aller Teilnehmer und geht nun voller Zuversicht zu den deutschen Meisterschaften in 14 Tagen. Trainer Franz Stebel zeigte bei seinem ersten Rennen in dieser Saison gute Form und belegte im 20 Mann starken Männerfeld den achten Rang.