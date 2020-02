Timo Horelt läuft zum Sieg

Vier baden-württembergische Meistertitel und weitere gute Platzierungen sind das Fazit einer erfolgreichen Teilnahme der Langläufer der SG Niederwangen bei den Landesmeisterschaften im Rohrmoos bei Oberstdorf. In das schneereiche Hochtal hatte die Skiläuferzunft Leutkirch die baden-württembergischen Meisterschaften verlegen müssen. Die dortigen Schnee- und Loipenverhältnisse waren für die Läufer aus Baden-Württemberg laut Mitteilung sehr gut. Bei fast einem Meter Schnee und Sonnenschein gab es das Langstreckenrennen am Samstag und den Sprint am Sonntag – beides in klassischer Technik.

Seiner Favoritenrolle als derzeit stärkster Schüler-Langläufer in Baden-Württemberg wurde Timo Horelt gerecht. An beiden Tagen holte sich das 15-jährige Nachwuchstalent der SGN den baden-württembergischen Meistertitel bei den Schülern.

Da wollten ihm seine Brüder laut Mitteilung nicht nachstehen: Florian Horelt wurde in der Jugend Neunter und Achter. Tobias Horelt wurde am Samstag Vizemeister in der U20 und am Sonntag beim Sprint in der Männerklasse starker Vierter. Marc Burgardt hatte im Prolog knapp das A-Finale verpasst, schaffte aber dann den Sieg im B-Finale und wurde schließlich Siebter in der Männerklasse.

Annika Theobold hatte am Samstag die U20-Klasse konkurrenzlos als Meisterin gewonnen und rundete am Sonntag mit dem dritten Platz in der Frauenklasse ein für sie sehr erfolgreiches Wochenende ab. Ihren Titel aus dem vergangenen Jahr verteidigte die Niederwangenerin Julia Metzler im Sprint. In ihrer Paradedisziplin lief die SGN-Sportlerin ungefährdet zum Sieg aller Frauen. Am Samstag und auch unmittelbar vor dem Sprintstart hatte sie in Oberstdorf auch noch erfolgreich an der Trainerausbildung teilgenommen.

In der Klasse der Elfjährigen sammelten Emilia Bachmann, Mia Sinz und Luise Stebel von der SGN wertvolle Wettkampferfahrungen. Stürze warfen die jungen Sportlerinnen laut Mitteilung der SGN etwas zurück. Emilia Bachmann lag kurz vor dem Ziel aussichtsreich im Rennen, ehe sie sich als Dritte mit einer Mitkonkurrentin verhakte und auf Platz sieben zurückfiel. Zufrieden war dagegen Laura Burger, die sich als jüngerer Jahrgang beim Einzel und Sprint im Mittelfeld platzieren konnte. Fiona Hohmann lief am ersten Tag auf Platz sieben und am Sonntag im Sprint ins A-Finale. Dort zeigte die Nachwuchsläuferin eine gute Leistung und beendete das Rennen auf Rang sechs.