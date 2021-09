Tiertransporter kippt auf B32 bei Herfatz um

Ein Tiertransporter, der mit Kälbern beladen war, ist am Montagnachmittag auf der B32 bei Herfatz umgekippt. Wie die Polizei mitteilt, passierte der Unfall gegen 14.45 Uhr.

Die B32 ist derzeit nicht komplett gesperrt.

Immer wieder kommt es in der Region zu Unfällen bei Tiertransporten. Mitte August fiel ein Schwein in Aulendorf während der Fahrt aus einem Transporter, der Fahrer gab dem schwerverletzten Tier an Ort und Stelle den Gnadenschuss.

Anfang August kippte der Anhänger eines Schweinelasters auf der B28 nahe Neu-Ulm um. Die Tierärzte mussten fünf Schweine aufgrund ihrer Verletzungen töten.

Weitere Informationen zum Unfall bei Herfatz folgen.