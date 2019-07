Tief berührend und hinreißend komisch

Tief berührende Momente auf der einen Seite und hinreißend komische auf der anderen hat die Premiere von „All das Schöne“ am Mittwochabend im Rahmen der Wangener Festspiele hinterlassen. Das Einpersonenstück mit Stefanie Smailes unter der Regie von Peter Raffalt in einer Ausstattung von Selina Nowak ist einem Thema gewidmet – der Depression und wie es sich damit umgehen lässt. Autor Duncan Macmillan hat hierzu einen ungewöhnlichen Monolog verfasst.

Alles in Gelb – die Lampions an der Decke und die Zettel, die Stefanie Smailes zu Beginn der Aufführung in der Häge-Schmiede einigen Zuschauern in die Hand drückt. Nummern stehen darauf mit kurzen Sätze. Immer wenn sie während des Stücks diese Nummern aufrufe, soll das Entsprechende laut gelesen werden. Das ist aber nicht das einzige, was von einem gewohnten Theaterbesuch abweicht. Da wäre die Bestuhlung zu beiden Seiten eines breiten Mittelgangs. Dieser ist der Akteurin vorbehalten.

Smailes in einer vollkommen anderen Charakterrolle

Sie wird im Verlauf der nächsten 90 Minuten mehrmals Personen auffordern, kleine Szenen zu übernehmen. Die ihres Vaters, die des Tierarztes, der Schulpsychologin oder Hochschuldozentin. Wer Stefanie Smailes eben noch in „Der zerbrochene Krug“ als wild um sich geifernde Frau Marthe Rull in Erinnerung hat, erlebte sie jetzt in einer vollkommen anderen Charakterrolle. Einer geprägt von Spontaneität und Offenheit, von emotionaler Tiefe und ungeschminkter Ausgelassenheit.

Das dies gelingt, dazu tragen die Zuschauer durch ihre Gegenwärtigkeit einen großen Teil mit bei. Am Anfang steht der 9. November 1995 und Smailes als kleines siebenjähriges Mädchen, das soeben den geliebten Hund Tommy verliert. „Nicht in den Kopf, in den Oberschenkel!“, fährt sie den Tierarzt an, der von Smailes einen Stift als Einschläferungsspritze in die Hand gedrückt bekommt.

Diese Einstiegsszene ist nicht nur eine der komischen, sondern sie verlangt von beiden ein gehöriges Maß an Einfühlungsvermögen. Genau an diesem Tag beginnt die Ich-Erzählerin mit der „Liste“, um all das Schöne dem existentiell Bedrohlichen entgegen zu halten. Eiscreme, Wasserschlachten, länger aufbleiben als sonst, die Farbe Gelb, Achterbahn fahren hallt es auf Zuruf in den Raum. Das Stück thematisiert die Depression der Mutter, die mehrere Selbstmordversuche unternimmt, und mit welchen Schuldgefühlen Kinder aufgrund dessen aufwachsen.

„Könnten wir mal die Plätze tauschen“

Dabei tauscht Smailes behände die Rollen zwischen Erzählerin und Spielerin in Szenen mit dem Vater im Auto auf dem Weg ins Krankenhaus oder mit dem Trost spendenden Sockenhund Ajoko der Schulpsychologin. „Könnten wir mal die Plätze tauschen. Ich habe mehr Text und du stellst bitte immer nur die Frage nach dem Warum“, tritt sie in einen Dialog mit dem Vater. Sich wehren, weglaufen oder erstarrt stehen bleiben sind ihre drei Reaktionsmuster auf tief reichende Verluste.

Immer wieder streut Smailes im Verlauf ihres Erwachsenenwerdens Tatbestände ein, die durch ihre Nüchternheit erschüttern. Dass Kinder von Selbstmördern sich die Schuld geben würden. Das sei normal. Oder, sie ist bereits an der Uni, wenn die Rede von „sozialer Ansteckung“ ist. All das sind Versuche, sich das eigene Verhalten zu erklären. Währenddessen schreibt sie weiter an der Liste und ist mittlerweile bei den abertausenden Nummern angelangt. Das hilft ihr, der Mutter aber nicht.

So pendelt das Stück zwischen Höhenflug und Absturz. Dabei vermittelt Smailes ihren Zuschauern derart echte Lebensgefühlsschwankungen, dass man glaubt, sie sei es selbst. Wenn sie oben auf der Bühne steht, vor lauter Glück schier ausflippt zum Popsong „I´m so excited“ und ihn, Ulli, in den Zuschauerreihen erspäht. Sie verlieben sich, sie heiraten und trennen sich. Das war voraussehbar, nur wäre da noch die Liste, die jahrelang in Buchseiten verschwindet, aber nie ganz. „Tu´s nicht. Es ist nicht absolut schön, aber besser“, ist ihr Rat an alle Gefährdeten.

Gen Schluss wirkt Smailes geerdet und abgeklärt. Sie schafft die Million Schönes im Leben, wenn man eine Platte zum ersten Mal auflegt und laut mitsingt. Sarah McLachlans poetisches Lied „In the arms of an angel“ und damit bietet Smailes einen betörend schönen und hoffnungsvollen Ausklang.