„Kräftezehrenden Einsatz“: THW Wangen hilft nach Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz

DRK-Kreisverband-Helfer sind zurück

Auch Hilfskräfte der Kreisverbands Wangen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) haben in Ahrweiler mitgeholfen. Die beiden Helfer sind bereits wieder zurück. Sie waren bereits vergangene Woche von Donnerstag bis Freitagabend mit einem Krankenwagen vor Ort und halfen in der Nacht mit, ein Krankenhaus zu evakuieren, wie Kreisbereitschaftsleiter Martin Held berichtet. Sie waren Teil des Teams aus dem Kreis Ravensburg, das zu einem der rund 100 Einsatzzüge gehörte, die das Land Baden-Württemberg direkt in die Schadensgebiete entsandte. Der Kreisverband Wangen erstreckt sich über den Altkreis Wangen und hat insgesamt rund 600 einsatzbereite Helferinnen und Helfer. Im Nachgang zu diesem Katastropheneinsatz habe sich der Verband nochmals relevante Informationen zu Material und Verfügbarkeit der Helfer aktualisiert, etwa, wie und ob die Einsatzkräfte vom Arbeitsplatz abgezogen werden können. (pau)